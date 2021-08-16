Українські нафтопереробні заводи заявляють про неприпустимість додавання спирту у бензин А-92, - ЗМІ

Українські нафтопереробні заводи заявляють про неприпустимість додавання в бензин А-92 паливного біоетанолу. На думку нафтопереробників, це веде до погіршення якості палива і вказує на кустарне виробництво нафтопродуктів, повідомляється в статті на enkorr.ua з посиланням на НПЗ "Укртатнафта" і Шебелинський ГПЗ

"БРСМ-Нафта" припинила реалізацію бензинів заводської якості і перейшла на продажі бензинів, що виробляються на міні-НПЗ в Гадячі і нафтобазі в селі Переяславське, шляхом додавання в них паливного етанолу в кількості 1%. У додатку до сертифікату на Plus А-92 Євро5-Е5 вказується, що дана процедура змішування може застосовуватися до нафтопродуктів всіх постачальників бензину А-92 в Україні — Мозирського і Новополоцького НПЗ (обидва Білорусь), Кременчуцького НПЗ і Шебелинського ГПЗ", — зазначає enkorr .ua.

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Однак, за словами головного технолога Кременчуцького НПЗ Юрія Голіча, немає ніякої необхідності додавати біоетанол або інші спиртовмісні компоненти в товарні бензини заводського виробництва, повідомляє видання.

"Такі маніпуляції однозначно призводять до зміни фізико-хімічного складу палива і погіршення його якостей за окремими показниками. Зазвичай застосуванням таких добавок намагаються "замаскувати" використання низькооктанових вуглеводневих сполук невідомого походження при кустарному виробництві палива, — зазначив журналістам enkorr.ua Юрій Голич.

У свою чергу, на Шебелинському НПЗ заявили, що вони не несуть відповідальності за погіршення якості бензинів при додаванні в товарні автомобільні бензини їх виробництва інших компонентів за межами заводу, йдеться в матеріалі.

"Автомобільні бензини виробництва Шебелинського заводу повністю задовольняють вимогам діючих стандартів і поліпшення шляхом додавання компонентів (особливо, які містять кисень з'єднання) не потребують. Додавання будь-яких інших компонентів за межами заводу може привести до погіршення якісних характеристик та невідповідності палива з діючими державними стандартами України ", — повідомили enkorr.ua в держкомпанії" Укргазвидобування ", що управляє Шебелинським ГПЗ.