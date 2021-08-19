Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опрос
Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины. Об этом свидетельствует опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Gazeta.ua.
На втором месте — Леонид Кучма. На третьем — Вячеслав Чорновил.
Опрос проводился 29 июля — 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.
"Назовите, пожалуйста политика или политиков (один или несколько), которые сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины со времени провозглашения независимости в 1991?
(Можно назвать несколько вариантов), приведены только те варианты ответа, которые назвали 1% и более респондентов":
- Петр Порошенко 10,2
- Леонид Кучма 10,0
- Вячеслав Чорновил 8,5
- Леонид Кравчук 6,1
- Владимир Зеленский 5,6
- Виктор Ющенко 5,4
- Юлия Тимошенко 4,6
- Виктор Янукович 2,2
- Юрий Бойко 2,0
- Левко Лукьяненко 1,2
- Николай Азаров 1,1
- Нет таких 23,0
- Трудно ответить 24,8
- Не ответили 1,1