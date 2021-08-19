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Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опрос

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Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины. Об этом свидетельствует опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Gazeta.ua.

На втором месте — Леонид Кучма. На третьем — Вячеслав Чорновил.

Опрос проводился 29 июля — 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

"Назовите, пожалуйста политика или политиков (один или несколько), которые сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины со времени провозглашения независимости в 1991?

(Можно назвать несколько вариантов), приведены только те варианты ответа, которые назвали 1% и более респондентов":

  • Петр Порошенко 10,2
  • Леонид Кучма 10,0
  • Вячеслав Чорновил 8,5
  • Леонид Кравчук 6,1
  • Владимир Зеленский 5,6
  • Виктор Ющенко 5,4
  • Юлия Тимошенко 4,6
  • Виктор Янукович 2,2
  • Юрий Бойко 2,0
  • Левко Лукьяненко 1,2
  • Николай Азаров 1,1
  • Нет таких 23,0
  • Трудно ответить 24,8
  • Не ответили 1,1