Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опрос

Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины. Об этом свидетельствует опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Gazeta.ua.

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На втором месте — Леонид Кучма. На третьем — Вячеслав Чорновил.

Опрос проводился 29 июля — 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

"Назовите, пожалуйста политика или политиков (один или несколько), которые сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины со времени провозглашения независимости в 1991?

(Можно назвать несколько вариантов), приведены только те варианты ответа, которые назвали 1% и более респондентов":