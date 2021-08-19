Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України - опитування

П'ятий президент Петро Порошенко очолив рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України. Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Gazeta.ua.

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На другому місці – Леонід Кучма. На третьому – В'ячеслав Чорновіл.

Опитування проводилось 29 липня — 4 серпня. Соціологи опитали 2019 респондентів, теоретична похибка не перевищує 2,3%.

"Назвіть, будь ласка політика чи політиків (одного чи кілька), які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України з часу проголошення незалежності в 1991 р.?

(можна назвати кілька варіантів), наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів":