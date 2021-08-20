Эксперт объяснил, зачем у Кличко воюют с декорациями

Недавно заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив возмутился тем, что в Мариинском парке к концерту Андреа Бочелли ставят сцену в месте якобы братской могилы участников революции 1917-1921 годов. По словам политического эксперта Михаила Шнайдера, подобные заявления отвлекают киевлян от коррупционных скандалов, в которых фигурирует мэр.

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На самом же деле, на месте проведения концерта находится советский памятник, который разрушили еще во время Революции Достоинства в 2014 году, объясняет Шнайдер.

Расположение захоронений и братских могил на территории Мариинского парка доподлинно неизвестно, поисковые работы в парке не проводили.

"Там и правда есть памятник, вот только поставили его в сталинские 30-е в честь большевиков, воевавших против центральной рады и независимой Украины", — сообщает Шнайдер.

Похожая история произошла на аллее Героев Небесной сотни, где готовили выставку ко Дню Независимости. По задумке организаторов, она должна была стать ретроспективой всей украинской истории – от Киевской Руси до обретения Независимости, революций и Майдана.

Власти Киева знали абсолютно все детали. Заместители Кличко участвовали в обсуждении и были внутри самого процесса. Разрешение на съемку дал музей Революции Достоинства. Однако, Кличко пришел на выставку с камерами и устроил публичный демонтаж декораций.

По мнению Шнайдера, нервная реакция Кличко и его замов связана с уголовными делами, в которых фигурирует сам мэр столицы. Весной и летом в коммунальных предприятиях Киева прошли обыски. Они показали факты системной коррупции, которая стоила городу минимум 200 миллионов гривен.

Через фиктивные фирмы из городского бюджета выводились средства под выполнение работ, которые на самом деле никто не делал. Дело расследует ГФС.

"Кличко называет все проверки давлением и опасным прецедентом. Похоже, мэр путает бюджет столицы с собственным кошельком, иначе непонятно, зачем так сопротивляться расследованию фактов коррупции в своем окружении", — отметил эксперт.

Он добавил, что под руководством Кличко визитной карточкой Киева стал "массовый снос исторических зданий и хаотичная высотная застройка, под которую никто не прокладывает коммуникации и не расширяет дороги".

"Поэтому не стоит удивляться, что мэр и его замы героически защищают киевлян от картонных декораций и сцен для оперных певцов", — добавил эксперт.