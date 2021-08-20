Експерт пояснив, навіщо у Кличка воюють з декораціями

Нещодавно заступник мера Києва Віталія Кличка Володимир Прокопів обурився тим, що в Маріїнському парку до концерту Андреа Бочеллі ставлять сцену на місці нібито братньої могили учасників революції 1917-1921 років. За словами політичного експерта Михайла Шнайдера, подібні заяви відволікають киян від корупційних скандалів, в яких фігурує мер.

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Насправді ж, на місці проведення концерту перебуває радянський пам'ятник, який зруйнували ще під час Революції Гідності у 2014 році, пояснює Шнайдер.

Розташування поховань та братських могил на території Маріїнського парку достеменно невідомо, пошукові роботи в парку не проводили.

"Там і правда є пам'ятник, ось тільки поставили його в сталінські 30-і на честь більшовиків, які воювали проти Центральної Ради і незалежної України", — повідомляє Шнайдер.

Схожа історія сталася на алеї Героїв Небесної сотні, де готували виставку до Дня Незалежності. За задумом організаторів, вона повинна була стати ретроспективою всієї української історії — від Київської Русі до здобуття Незалежності, революцій і Майдану.

Влада Києва знала абсолютно всі деталі. Заступники Кличка брали участь в обговоренні і були всередині самого процесу. Дозвіл на зйомку дав музей Революції Гідності. Однак, Кличко прийшов на виставку з камерами і влаштував публічний демонтаж декорацій.

На думку Шнайдера, нервова реакція Кличка і його заступників пов'язана з кримінальними справами, в яких фігурує сам мер столиці. Навесні і влітку на комунальних підприємствах Києва пройшли обшуки. Вони показали факти системної корупції, яка коштувала місту мінімум 200 мільйонів гривень.

Через фіктивні фірми з міського бюджету виводилися кошти під виконання робіт, які насправді ніхто не робив. Справу розслідує ДФС.

"Кличко називає всі перевірки тиском і небезпечним прецедентом. Схоже, мер плутає бюджет столиці з власним гаманцем, інакше незрозуміло, навіщо так чинити опір розслідування фактів корупції в своєму оточенні", — зазначив експерт.

Він додав, що під керівництвом Кличко візитною карткою Києва став "масовий знос історичних будівель і хаотична висотна забудова, під яку ніхто не прокладає комунікації і не розширює дороги".

"Тому не варто дивуватися, що мер і його заступники героїчно захищають киян від картонних декорацій і сцен для оперних співаків", — додав експерт.