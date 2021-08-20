"Кличко испугался отвечать перед СНБО за коррупцию в Киеве", - эксперт

Мэр столицы Виталий Кличко испугался отвечать перед СНБО за коррупционные махинации и трусливо сбежал. Об этом на своей странице в Facebook заявил директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

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"Кличко сообщили, что на заседании СНБО будут рассматривать наиболее скандальные коррупционные кейсы Киева, отмывание миллиардов гривен и тотальную коррупцию в столице. По итогам этой информации Виталий Владимирович принял решение не приходить на заседание Совбеза и придумал командировку в Чернигов. Мы понимаем, что Черниговщина находится всего лишь в 100 км от Киева. И если бы мэр захотел, то вернулся бы в течение часа. Это говорит о том, что он просто испугался и не захотел отвечать на вопросы президента. А раз испугался — значит, есть что скрывать", — написал он.

По словам Миселюка, Кличко понимает, что ему будут предъявлять претензии по поводу конкретных коррупционных кейсов и махинаций, по разворовыванию миллиардов гривен через фирмы-прокладки и т. п.

"Согласитесь — невиновный человек, а тем более мэр города, где совершаются коррупционные действия, должен первым прийти на суд или, в данном случае, на СНБО и помочь следствию найти коррупционеров. Но он испугался… И, если честно, — вот эта реакция Виталия Кличко его и выдала. Потому если раньше я еще сомневался в том, что это на самом деле: заслуженные уголовные дела, обоснованные следствием обыски, или политические разборки, то теперь абсолютно понятно, что он реально боится коррупционных расследований", — отметил блогер.

Эксперт утверждает, что Кличко повел себя совсем не как политический лидер, кандидат в президенты, политик с большим потенциалом.

"А как элементарный трус. Человек настолько малодушный не может претендовать на президентский пост. Он не может претендовать на то, чтобы считаться политическим лидером. С таким малодушием и трусостью даже и мэром столицы государства он быть не должен", — резюмировал Миселюк.