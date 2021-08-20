"Кличко злякався відповідати перед РНБО за корупцію в Києві" - експерт

Мер столиці Віталій Кличко злякався відповідати перед РНБО за корупційні махінації і боягузливо втік. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Міселюк.

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"Кличко повідомили, що на засіданні РНБО розглядатимуть найбільш скандальні корупційні кейси Києва, відмивання мільярдів гривень і тотальну корупцію в столиці. За підсумками цієї інформації Віталій Володимирович прийняв рішення не приходити на засідання Радбезу і придумав відрядження до Чернігова. Ми розуміємо, що Чернігівщина знаходиться всього лише в 100 км від Києва. І якби мер захотів, то повернувся б протягом години. Це говорить про те, що він просто злякався і не захотів відповідати на питання президента. А раз злякався — значить, є що приховувати", — написав він.

За словами Міселюка, Кличко розуміє, що йому будуть пред'являти претензії з приводу конкретних корупційних кейсів і махінацій, по розкраданню мільярдів гривень через фірми-прокладки і тощо.

"Погодьтеся — невинна людина, а тим більше мер міста, де відбуваються корупційні дії, повинен першим прийти на суд або, в даному випадку, на РНБО і допомогти слідству знайти корупціонерів. Але він злякався… І, якщо чесно, — ось ця реакція Віталія Кличка його й видала. Тому якщо раніше я ще сумнівався в тому, що це насправді: заслужені кримінальні справи, обґрунтовані наслідком обшуки, або політичні розборки, то тепер абсолютно зрозуміло, що він реально боїться корупційних розслідувань", — зазначив блогер.

Експерт стверджує, що Кличко повів себе зовсім не як політичний лідер, кандидат в президенти, політик з великим потенціалом.

"А як елементарний боягуз. Людина настільки малодушна не може претендувати на президентський пост. Він не може претендувати на те, щоб вважатися політичним лідером. З такою малодушністю і боягузтвом навіть і мером столиці держави він бути не повинен", — резюмував Міселюк.