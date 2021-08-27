Экс-депутату и бизнесмену Геннадию Балашову суд вынес решение о залоге в размере 9,6 млн грн за неуплату налогов

26 августа Печерский районный суд вынес решение лидеру либертарианской партии "5.10" Геннадию Балашову решение о залоге в размере 9,6 миллионов гривен по факту уголовного правонарушения ч. 3 ст. 212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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На своем YouTube-канале Балашов сообщил, что речь идет о претензиях налоговой, которая открыла дело якобы по факту неуплаты налогов в государственный бюджет на сумму в 330 тысяч долларов после продажи политиком квартиры в 2018 году.

По словам лидера "5.10" налоговики и прокуратура якобы фальсифицируют очередное, уже шестое, дело против него.

По данным СМИ, против Геннадия Балашова открыто уголовное производство по факту нарушения ч. 2 ст. 122 КК Украины "Умышленные телесные повреждения средней тяжести" и ч. 2 ст. 298 "Разрушение объекта культурного наследия".