Участник ДТП "слуга" Трухин выехал из страны и может попасть в розыск Интерпола, - блогер

Народный Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, устроивший ДТП с 6 пострадавшими находясь в состоянии алкогольного опьянении, уже покинул Украину. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий.

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По его информации, Трухина уже готовятся объявить в розыск Интерпола.

"Напомню, по данным СМИ, этот избранник умудрился совершить пьяное ДТП в Киеве, в Дарницком районе — на въезде с Бориспольской трассы. Трухин возглавляет ячейку партии "слуг" в Полтавской области. Потому утром 23 августа он в Полтаве участвовал в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственного флага. Где, по информации СМИ, взбрызнул это дело в компании с главой ОГА Олегом Синегубовым и главой облсовета Александром Беленьким — с 11:00 до 12:00 обедал и пил виски в полтавском ресторане "Лилия", ‒ сообщил подробности блогер.

В тот же день, 23 августа, в 15:45 Audi Трухина, нарушив безопасную дистанцию, на большой скорости въехал в Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

"В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей, глава комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень. И вот наши доблестные правоохранители "случайно упустили" нардепа от правящей партии, которому удалось улизнуть за рубеж", ‒ резюмировал политолог.