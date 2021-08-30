Учасник ДТП "слуга" Трухін залишив країну і може потрапити до розшуку Інтерполу, - блогер

Народний Депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який скоїв ДТП з 6 постраждалими перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вже залишив Україну. Про це заявив політолог Олексій Голобуцький.

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За його інформацією, Трухіна вже готуються оголосити у розшук Інтерполу.

"Нагадаю, за даними ЗМІ, цей обранець примудрився скоїти п'яне ДТП у Києві, в Дарницькому районі — на в'їзді з Бориспільської траси. Трухін очолює осередок партії "слуг" у Полтавській області. Тому вранці 23 серпня він у Полтаві брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора. Де, за інформацією ЗМІ, взбризнув цю справу в компанії з головою ОДА Олегом Синєгубовим і головою облради Олександром Біленьким — з 11:00 до 12:00 обідав і пив віскі в полтавському ресторані "Лілія", — повідомив подробиці блогер.

Того ж дня, 23 серпня, о 15:45 Audi Трухіна, порушивши безпечну дистанцію, на великій швидкості в'їхав у Ford, який, в свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo.

"В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали шість чоловік, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень. І ось наші доблесні правоохоронці "випадково упустили" нардепа від правлячої партії, якому вдалося втекти за кордон", — резюмував політолог.