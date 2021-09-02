"Психиатрическую бригаду вызову!": женщина напала на мэра Черновцов на заседании горсовета (видео)

Нападавшая нецензурно выражалась в адрес городского головы и пыталась ударить его рукой. Депутаты хотели узнать, в чем дело, но внятного ответа от женщины не услышали.

В Черновцах во время заседания городского совета женщина напала на мэра Романа Кличука. Об этом пишет местное издание Molbuk.

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Женщина внезапно прорвалась к президиуму, где находился мэр Черновцов Роман Кличук.

На видеоролике видно, как женщина разговаривает на повышенных тонах с городским головой и нецензурно выражается в его адрес, после чего попыталась ударить рукой и стопкой бумаг. В этот момент секретарь горсовета Марина Кирилюк вызвала правоохранителей на место ЧП.

"Полицию сейчас я вызову, и психиатрическую бригаду для всех вас, для каждого из вас… Вы наверно наркоту употребляете? Скажите, чем вы закидываетесь граждане депутаты? А? Я вас спрашиваю?!", — заявила женщина, которая прорвалась к президиуму.

Через какое-то время в сессионный зал горсовета зашел полицейский, который увел женщину из помещения. Мэр Черновцов Роман Кличук извинился перед коллегами за инцидент и объявил перерыв на 10 минут.

Городской голова заявил, что у агрессивной женщины есть психические расстройства.

"Я вообще не понял честно, что эта женщина хочет", – добавил Роман Кличук.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области проинформировала, что инцидент в горсовете Черновцов был зарегистрирован в едином учете заявлений и сообщений. Силовики будут расследовать попытку нападение на мэра города, а о принятом решении в отношении агрессивной женщины дополнительно проинформируют.

Внимание. Видео содержит нецензурную речь! Не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет!

[ + – ] ЧП в горсовете Черновцов

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