"За что там можно хейтить?": Никифоров рассказал о посыле снимка с высунутым языком из Вашингтона

По словам Никифорова, фотографию вырвали из контекста, а сама она показывала одну из его полярных граней. И все же пресс-секретарь президента решил больше не выставлять таких фото.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впервые прокомментировал снимок, где он высунул язык и подобрал ракурс таким образом, что кажется, будто он держит в пальцах Монумент Вашингтона. Telegram-каналу "Политика страны" он рассказал, что речь шла о самоиронии, а снимок вырвали из контекста.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Там на самом деле не одно фото, а два. Я думаю, большинство людей второе фото не видело. Это серия фотографий, и они связаны. Два фото – две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках "пирамидку"! Это две стороны спектра", — отметил пресс-секретарь главы государства.

По словам Никифорова, он не относится ни к одному из этих образов, находясь где-то по центру между ними. При этом он не ожидал, что из-за публикации этой фотографии поднимется такая шумиха.

"Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя – ну, хорошо, ладно", – рассуждает Сергей Никифоров.

При этом, как он утверждает, никакой негативной реакции на публикацию этих фото ни со стороны президента, ни со стороны кого-либо из команды не было. Однако сам он пришел к выводу, что подобные вещи лучше не публиковать.

"Наверно, никакой иронии и самоиронии допускать нельзя, потому что это разрушается одним движением", – рассуждает Никифоров.

Представитель президента отметил, что 19 сентября намеревался пойти на ЛГБТ-прайд в Киеве, однако теперь сомневается, что этот поход будет уместным.

"Потому что вообще будет катастрофа", – отметил Никифоров.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе рабочей поездки в США решил подурачиться на фоне Монумента Вашингтона. В свой Instagram он опубликовал фотографию, на которой он "держит" памятник двумя пальцами и высовывает язык.

Пользователи не оценили шутку пресс-секретаря президента.

Следует отметить, что предшественница Никифорова на посту пресс-секретаря президента Юлия Мендель также попадала в скандал из-за фото в Instagram.