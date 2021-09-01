По стопам Мендель. Пресс-секретарь Зеленского решил подурачиться на фоне Белого дома (фото)

Сергей Никифоров поинтересовался у пользователей, какое из фото на фоне Монумента Вашингтона лучше, однако его шутку люди не оценили.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе рабочей поездки в США решил подурачиться на фоне Монумента Вашингтона. В свой Instagram он опубликовал фотографию, на которой он "держит" памятник двумя пальцами и высовывает язык. Соответствующий пост появился на странице представителя главы государства в среду, 1 сентября.

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Так, в публикации содержится две фотографии — первая выглядит серьезно, а на второй Никифоров покривлялся на камеру, держа рукой монумент. При этом пресс-секретарь Владимира Зеленского решил поинтересоваться у своих подписчиков, какая же фотография лучше. Некоторые пользователи оставляли номер понравившегося им снимка в комментариях.

[ + – ] Фотографии Никифорова на фоне Монумента Вашингтона

Однако были и те, кто написал критику к несерьезному кадру.

"Дурне поїхало в турне. Перестаньте позорить Украину", "Испанский стыд", "Стыдоба", "Дядя, ты дурак?", — писали некоторые пользователи Instagram.

Монумент Вашингтона установлен между Белым домом и Капитолием в 1848-1884 годах в качестве памятника первому президенту Штатов Джорджу Вашингтону.

Отметим, что предшественница Никифорова на посту пресс-секретаря президента Юлия Мендель также попадала в скандал из-за фото в Instagram. В соцсеть она выложила снимок, сделанный на брифинге Зеленского в Париже в апреле этого года. На нем можно увидеть, как Мендель, нарушив этикет, закрепила солнцезащитные очки на своем декольте.

[ + – ] Скандальное фото Мендель с брифинга Зеленского в Париже

Напомним, сегодня президент Украины проведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Ранее Фокус анализировал, чего ждать от этой встречи.

Президент США перед встречей написал, что ждет ее с нетерпением, чтобы подтвердить Зеленскому приверженность США территориальной целостности Украины и ее "евроатлантическим устремлениям".