По стопах Мендель. Прессекретар Зеленського вирішив пожартувати на фоні Білого дому (фото)

Сергій Никифоров поцікавився в користувачів, яке з фото на фоні Монументу Вашингтона краще, проте його жарт люди не оцінили.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров у ході робочої поїздки в США вирішив пожартувати на фоні Монументу Вашингтона. У своєму Instagram він опублікував фотографію, на якій він "тримає" пам'ятник двома пальцями і висовує язик. Відповідний пост з'явився на сторінці представника глави держави в середу, 1 вересня.

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Так, у публікації міститься дві фотографії — перша виглядає серйозно, а на другій Никифоров покривлявся на камеру, тримаючи рукою монумент. При цьому прессекретар Володимира Зеленського вирішив поцікавитися у своїх підписників, яка ж фотографія краще. Деякі користувачі залишали номер вподобаного ними знімка в коментарях.

[ + – ] Фотографії Никифорова на фоні Монументу Вашингтона

Однак, були і ті, хто написав критику до несерйозного кадру.

"Дурне поїхало в турне. Перестаньте ганьбити Україну", "Іспанський сором", "Соромно", "Дядько, ти дурак?", — писали деякі користувачі Instagram.

Монумент Вашингтона встановлений між Білим домом і Капітолієм у 1848-1884 роках в ролі пам'ятника першому президенту Штатів Джорджу Вашингтону.

Зазначимо, що попередниця Никифорова на посаді прессекретаря президента Юлія Мендель також потрапляла в скандал через фото в Instagram. У соцмережу вона виклала знімок, зроблений на брифінгу Зеленського в Парижі у квітні цього року. На ньому можна побачити, як Мендель, порушивши етикет, закріпила сонцезахисні окуляри на своєму декольте.

[ + – ] Скандальне фото Мендель з брифінгу Зеленського в Парижі

Нагадаємо, сьогодні президент України проведе переговори з американським колегою Джо Байденом у форматі тет-а-тет і в складі делегацій. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Раніше Фокус аналізував, чого чекати від цієї зустрічі.

Президент США перед зустріччю написав, що чекає її з нетерпінням, щоб підтвердити Зеленському прихильність США до територіальної цілісності України та її "євроатлантичних устремлінь".