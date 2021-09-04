ОП поставил на паузу назначение на должность министра обороны Юрия Гусева: политолог назвал причину

Следующим министром обороны может стать глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев, его кандидатуру рассматривают в ОПУ.

О перспективах назначения для "Апострофа" рассказал журналист и политолог Кирилл Сазонов, сообщает "Апостроф".

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"Кандидатура Гусева противоречива, но сложно ставить под сомнение его профессиональные качества. Он был студенческим мэром Херсона, председателем организации "Молодая нация", окончил магистратуру в КНЭУ, Херсонский университет и две программы в Harvard Kennedy School, защитил две диссертации. Были программы в Институте Аспена и Украинской школе политических студий, которые позволили ему войти в "клуб избранных Западом" реформаторов с Сергеем Лещенко, Мустафой Найемом и Виталием Шабуниным. Юрий Гусев – единственный в Украине приглашенный профессор Боготского военного университета", — говорится в публикации.

Кирилл Сазонов отмечает, что, будучи руководителем "Укроборонпрома", Гусев увеличил выпуск готовой продукции предприятиями Концерна. Отдельного внимания, говорит политолог, заслуживает организация им инновационной деятельности холдинга. Эксперт приводит в пример разработанную под его руководством автоцистерну на базе шасси 8х4 производства МАЗ. На параде в честь 30-летия Независимости присутствовали результаты работы политика. Гусев, по мнению эксперта, синтезировал западное образование и понимание украинских реалий, и поэтому не выглядит инородным телом в УОП.

"Коллеги отзываются о Гусеве как о жестком, но справедливом топ-менеджере", — утверждает Сазонов.

Как отмечает автор, Зе-команда — харизматичная, но недостаточно опытная, и именно опыт выделяет кандидатуру Гусева, ведь он будет интеллектуально усиливать команду Зеленского. Ранее он написал письмо в СНБОУ, где изложил свое видение процессов в Минобороны. Эксперты оценили это как некорректные действия по отношению к министру Андрею Тарану, но сам Гусев не увидел в этом проблемы.

Сазонов со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает, что Михаил Подоляк посоветовал Ермаку поставить назначение Гусева "на паузу". Банковую смущает в первую очередь коррупционные обвинения в адрес Гусева в бытность его замминистра обороны. В 2015 тендерный комитет, который он контролировал, при закупках бензина переплатил 180 млн грн. Еще один скандал с Гусевым связан со строительством квартир для военных. Главная военная прокуратура возбудила производство по факту неэффективного использования средств, направленных на закупку помещений для военнослужащих. Тогда на 1,14 млрд грн в Минобороны купили 75 квартир вместо 2 тысяч. Были обвинения в махинациях при закупках обуви для военных.

Обвинения в адрес Гусева лились от сторонников Петра Порошенко. Суд не подтвердил "коррупционные пятна" в биографии политика, и отдельный нюанс, как пишет автор, — деньги на закупках бензина выделить не успели, но чиновника заведомо обвинили в отмывании денег.

В 2015 году, рассказывает эксперт, Гусеву помог избежать ответственности президент Петр Порошенко. Советники Минобороны Давид Арахамия и Юрий Бирюков попросили разобраться с несправедливостью в адрес Гусева. Порошенко якобы поручил военной прокуратуре закрыть дело и обвинения рассыпались.

"По идее, "светофор" с Банковой мог бы включать любимый зеленый свет президента одному из наиболее подготовленных членов его команды. Но пока на табло желтый. Возможно, причина в том, что Владимира Зеленского смущает история отношений Гусева с предыдущим президентом… Увидит ли ОП в нем верного "солдата президента", которых не так много в команде Владимира Александровича, покажет ближайшее время", — отметил Кирилл Сазонов.