ОП поставив на паузу призначення на посаду міністра оборони Юрія Гусєва: політолог назвав причину

Наступним міністром оборони може стати глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, його кандидатуру розглядають в ОПУ.

Про перспективи призначення для "Апострофа" розповів журналіст і політолог Кирило Сазонов, повідомляє "Апостроф".

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"Кандидатура Гусєва суперечлива, але складно ставити під сумнів його професійні якості. Він був студентським мером Херсона, головою організації "Молода нація", закінчив магістратуру в КНЕУ, Херсонський університет і дві програми в Harvard Kennedy School, захистив дві дисертації. Були програми в Інституті Аспена та Українській школі політичних студій, які дозволили йому увійти до "клубу обраних Заходом" реформаторів з Сергієм Лещенком, Мустафою Найємом і Віталієм Шабуніним. Юрій Гусєв — єдиний в Україні запрошений професор Боготського військового університету", — йдеться в публікації.

Кирило Сазонов зазначає, що, будучи керівником "Укроборонпрому", Гусєв збільшив випуск готової продукції підприємствами Концерну. На окрему увагу, каже політолог, заслуговує організація їм інноваційної діяльності холдингу. Експерт наводить як приклад розроблену під його керівництвом автоцистерну на базі шасі 8х4 виробництва МАЗ. На параді на честь 30-річчя Незалежності були присутні результати роботи політика. Гусєв, на думку експерта, синтезував західну освіту і розуміння українських реалій, і тому не виглядає чужорідним тілом в УОП.

"Колеги відгукуються про Гусєва як про жорсткого, але справедливого топ-менеджера", — стверджує Сазонов.

Як зазначає автор, Зе-команда — харизматична, але недостатньо досвідчена, і саме досвід виділяє кандидатуру Гусєва, адже він буде інтелектуально посилювати команду Зеленського. Раніше він написав лист в РНБОУ, де виклав своє бачення процесів в Міноборони. Експерти оцінили це як некоректні дії по відношенню до міністра Андрія Тарана, але сам Гусєв не побачив в цьому проблеми.

Сазонов, з посиланням на джерела в Офісі президента, повідомляє, що Михайло Подоляк порадив Єрмаку поставити призначення Гусєва "на паузу". Банкову бентежать в першу чергу корупційні звинувачення на адресу Гусєва під час перебування його заступником міністра оборони. У 2015 тендерний комітет, який він контролював, при закупівлі бензину переплатив 180 млн грн. Ще один скандал з Гусєвим пов'язаний з будівництвом квартир для військових. Головна військова прокуратура порушила провадження за фактом неефективного використання коштів, спрямованих на закупівлю приміщень для військовослужбовців. Тоді на 1,14 млрд грн в Міноборони купили 75 квартир замість 2 тисяч. Були звинувачення в махінаціях при закупівлі взуття для військових.

Звинувачення на адресу Гусєва лилися від прихильників Петра Порошенка. Суд не підтвердив "корупційні плями" в біографії політика, і окремий нюанс, як пише автор, — гроші на закупівлі бензину виділити не встигли, але чиновника свідомо звинуватили у відмиванні грошей.

У 2015 році, розповідає експерт, Гусєву допоміг уникнути відповідальності президент Петро Порошенко. Радники Міноборони Давид Арахамія і Юрій Бірюков попросили розібратися з несправедливістю на адресу Гусєва. Порошенко нібито доручив військовій прокуратурі закрити справу і звинувачення розсипалися.

"По ідеї, "світлофор" з Банкової міг би включати улюблене зелене світло президента одному з найбільш підготовлених членів його команди. Але поки на табло жовтий. Можливо, причина в тому, що Володимира Зеленського бентежить історія відносин Гусєва з попереднім президентом... Чи побачить ОП в ньому вірного "солдата президента", яких не так багато в команді Володимира Олександровича, покаже найближчий час", — зазначив Кирило Сазонов.