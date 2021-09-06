Разрыв Приватбанка с Глобалмани лишит теневиков доходов, - Гаврилечко

Решение прекратить любые деловые отношения с платежной системой "ГлобалМани", принятое руководством Приватбанка, первый шаг банковской системы к лишению "теневиков" игорного бизнеса возможности получать доходы. Такой шаг Приватбанка является важным прецедентом, поскольку усилий силовых структур для искоренения нелегального бизнеса недостаточно. Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в своем блоге на Censor.net.

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"В прошлом году, с принятием закона № 768-IX, по "теневикам" был нанесен первый серьезный удар, когда их деятельностью вплотную занялись правоохранительные органы. А вот с блокированием нелегальных онлайн-сервисов все оказалось намного сложнее. Блокировка сайтов, сама по себе, не оказывала существенного воздействия: на месте одного нелегала тут же возникало его "зеркало". Теперь же в борьбу с нелегалами вступили госбанки. Руководством Приватбанка по итогам заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности от 06.08.2021 было принято решение с 1 сентября 2021 прекратить любые деловые отношения с ООО "ГлобалМани"", — отметил Юрий Гаврилечко.

Как уточнил эксперт, причинами решения Приватбанка стал прием платежной системой "ГлобалМани" платежей для нелегальных гемблинговых компаний, перевод средств на счета фиктивных предприятий, а также легализация доходов, полученных преступным путем.

"Одной из основных причин такого решения стали:

- прием платежей с целью организации и проведения турниров по спортивному покеру и киберспорту в пользу субъектов хозяйствования, которые заключили меморандумы не с официальными провайдерами указанной деятельности, а с компаниями, которые являются так называемыми "нелегальными копиями" и не имеют соответствующих лицензий на осуществление деятельности;

- использование своих платежных систем и банковских счетов для сбора наличности от физических лиц с последующим переводом их на счета фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Кроме того, на решение повлияло наличие открытых уголовных производств за правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; мошенничеством и т.д. (в т.ч. запросы в Банк от СБУ и ГБР)", — отметил Юрий Гаврилечко.

Эксперт подчеркнул, что решение крупнейшего госбанка является прецедентным, так как создает условия для полного искоренения теневого игорного бизнеса.

"Это первый случай, когда такой крупный банк прекращает сотрудничество с одним из операторов платежных систем по причине использования ее услуг в сфере нелегального гэмблинга. Если за прецедентом стоит крупнейший госбанк, то логично предположить, что вслед за ним и другие, более мелкие банки также обратят внимание на то, что именно они могут лишить "теневиков" игорного бизнеса возможности получать доходы. Потому что как бы ни были подготовлены и мотивированы к борьбе с нелегальным рынком азартных игр силовые структуры, искоренить его исключительно с их помощью невозможно. Борьба с нелегальным игровым бизнесом может стать системной и комплексной за счет объединения усилий как правоохранительных органов, так и Нацбанка и финансовых институций. Лишившись же возможности беспрепятственного ввода/вывода денег, теневой рынок азартных игр не сможет функционировать. Ведь если нет доходов и выигрышей, то кому нужен такой рынок?" — отметил Юрий Гаврилечко.

Как сообщали СМИ, ПриватБанк с 1 сентября 2021 года прекратил любые деловые отношения с ООО "ГлобалМани". За прекращение сотрудничества проголосовали 7 человек, что достаточно для кворума.

Такое решение было принято во время заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности от 06.08.2021, где заслушали результаты анализа "Особенности сотрудничества банка с финансовыми компаниями", в частности с ООО "Глобалмани", в направлениях предоставления пользования услугами банка по инкассации / приему выручки; консолидатору платежей.