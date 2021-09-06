Розрив Приватбанку з ГлобалМані позбавить тіньовиків доходів, — Гаврилечко

Рішення припинити будь-які ділові відносини з платіжною системою "ГлобалМані", прийняте керівництвом Приватбанку, як повідомляє Главком, перший крок банківської системи до позбавлення "тіньовиків" грального бізнесу можливості отримувати доходи. Такий крок Приватбанку є важливим прецедентом, оскільки зусиль силових структур для викорінення нелегального бізнесу недостатньо. Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко у своєму блозі на Censor.net.

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"У минулому році, з ухваленням закону № 768-IX, по "тіньовиках" було завдано першого серйозного удару, коли їхньою діяльністю впритул зайнялися правоохоронні органи. А ось з блокуванням нелегальних онлайн-сервісів усе виявилося набагато складніше. Блокування сайтів саме по собі не чинило суттєвого впливу: на місці одного нелегала тут же виникало його "дзеркало". Тепер же в боротьбу з нелегалами вступили держбанки. Керівництвом Приватбанку за підсумками засідання Комітету з питань комплаєнсу і фінансової безпеки від 06.08.2021 було прийнято рішення з 1 вересня 2021 припинити будь-які ділові відносини з ТОВ "ГлобалМані"", — зазначив Юрій Гаврилечко.

Як уточнив експерт, причинами рішення Приватбанку став прийом платіжною системою "ГлобалМані" платежів для нелегальних гемблінгових компаній, переказ коштів на рахунки фіктивних підприємств, а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Однією з основних причин такого рішення стали:

— прийом платежів з метою організації і проведення турнірів зі спортивного покеру і кіберспорту на користь суб'єктів господарювання, які уклали меморандуми не з офіційними провайдерами зазначеної діяльності, а з компаніями, які є так званими "нелегальними копіями" і не мають відповідних ліцензій на здійснення діяльності;

— використання своїх платіжних систем і банківських рахунків для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням їх на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

Крім того, на рішення вплинула наявність відкритих кримінальних проваджень за правопорушення, пов'язані з ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом; шахрайством тощо. (зокрема запити в Банк від СБУ і ДБР)", — зазначив Юрій Гаврилечко.

Експерт підкреслив, що рішення найбільшого держбанку є прецедентним, оскільки створює умови для повного викорінення тіньового грального бізнесу.

"Це перший випадок, коли такий великий банк припиняє співпрацю з одним з операторів платіжних систем через використання її послуг у сфері нелегального гемблінгу. Якщо за прецедентом стоїть найбільший держбанк, то логічно припустити, що слідом за ним і інші, більш дрібні банки також звернуть увагу на те, що саме вони можуть позбавити "тіньовиків" грального бізнесу можливості отримувати доходи. Тому що як би не були підготовлені і мотивовані до боротьби з нелегальним ринком азартних ігор силові структури, викорінити його винятково з їхньою допомогою неможливо. Боротьба з нелегальним гральним бізнесом може стати системною та комплексною за рахунок об'єднання зусиль як правоохоронних органів, так і Нацбанку та фінансових інституцій. Втративши ж можливості безперешкодного введення/виведення грошей, тіньовий ринок азартних ігор не зможе функціонувати. Адже якщо немає доходів і виграшів, то кому потрібен такий ринок?" — зазначив Юрій Гаврилечко.

Як повідомляли ЗМІ, ПриватБанк з 1 вересня 2021 припинив будь-які ділові відносини з ТОВ "ГлобалМані". За припинення співпраці проголосували 7 осіб, що досить для кворуму.

Таке рішення було прийнято під час засідання Комітету з питань комплаєнсу і фінансової безпеки від 06.08.2021, де заслухали результати аналізу "Особливості співпраці банку з фінансовими компаніями", зокрема з ТОВ "ГлобалМані", у напрямках надання користування послугами банку з інкасації/прийому виручки; консолідаторами платежів.