Монастырский представил "новый" курс МВД, схожий с программой Авакова, - СМИ

Глава МВД Денис Монастырский после двух месяцев каденции представил новые приоритеты работы структуры, которые во многом схожи с программой развития и реформ его предшественника Арсена Авакова. Речь об этом идет в статье "Новый курс МВД: все новое — это тщательно забытое старое", опубликованной изданием KP.UA.

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"Презентация курса развития МВД пестрит пунктами о контроле за соблюдением прав человека в участках, качественным видеонаблюдением, противодействия насилию в семье, безопасности на дорогах и прочее. Но относительно нового курса напрашивается одна важная ремарка: все новое — это хорошо забытое старое. Хотя в нашем случае, еще даже и не забытое… Вот суть основной части презентованного материала. В презентации изложены наработки МВД при Авакове – те же цели, те же методы, те же проекты, инициированные еще при Арсене Борисовиче, — просто синонимы новые подобрали, слагаемые местами поменяли и вуаля", — говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что новоназначенному главе ведомства не хватило двух месяцев для ознакомления со структурой МВД.

"Почему он ждал 2 месяца? Похоже за это время новый глава МВД не только не смог разобраться как работает ведомство, но и, собственно, сформулировать "опорные точки" для старта работы. Это очередное свидетельство провальной кадровой политики новых "горе-реформаторов". Вероятно, прежде чем впопыхах снимать министров, властям следовало бы позаботиться о подборе осведомленных о работе системы преемников. Однако привычный "турборежим" промедление не терпит, как и размышлений", — отмечает он.

Вместе с тем, в публикации отмечается, что на протяжении последних 7-и лет при Арсене Авакове МВД оставалось единственным слаженно работающим министерством.

"И задача нового министра – продолжать этот курс, акцентируя внимание на слабых звеньях в общей структуре системы. Важно сделать углом атаки проблемные места, провести детальный анализ и точечно скорректировать механизм в отдельно взятых местах. Это ювелирная и крафтовая работа, в процессе которой нужно отшлифовать и не разрушать то, что есть", — говорится в статье.

При этом автор подчеркивает: "Так стоило ли менять министра, если прежний, выстроенный им курс, был так хорош, а МВД достигло таких успехов под его руководством? Ведь, презентовав старые проекты, власть фактически задекларировала все старые проекты как перспективные и нужные. Может стоит попросить вернуться того, кто их придумал? Ведь, как говорится, обещать – не значит жениться. И то, что Монастырский презентовал наработки Авакова, еще не гарантия, что он сможет так же эффективно их воплощать", — подытожил он.