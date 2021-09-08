Монастирський представив "новий" курс МВС, схожий на програму Авакова, - ЗМІ

Глава МВС Денис Монастирський після двох місяців каденції представив нові пріоритети роботи структури, які багато в чому схожі на програму розвитку і реформ його попередника Арсена Авакова. Про це йдеться у статті "Новий курс МВС: все нове — це ретельно забуте старе", опублікованій виданням KP.UA.

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"Презентація курсу розвитку МВС рясніє пунктами про контроль за дотриманням прав людини в дільницях, якісним відеоспостереженням, протидії насильству в сім'ї, безпеки на дорогах та інше. Але щодо нового курсу напрошується одна важлива ремарка: все нове — це добре забуте старе. Хоча в нашому випадку, ще навіть і не забуте… Ось суть основної частини презентованого матеріалу. У презентації викладені напрацювання МВС при Авакові — ті ж цілі, ті ж методи, ті ж проекти, ініційовані ще за Арсена Борисовича, — просто синоніми нові підібрали, складові місцями поміняли і вуаля", — йдеться в публікації.

Автор підкреслює, що новопризначеному главі відомства не вистачило двох місяців для ознайомлення зі структурою МВС.

"Чому він чекав 2 місяці? Схоже за цей час новий глава МВС не тільки не зміг розібратися як працює відомство, а й, власне, сформулювати "опорні точки" для старту роботи. Це ще одне свідчення провальної кадрової політики нових "горе-реформаторів". Ймовірно, перш ніж похапцем знімати міністрів, владі варто було б подбати про підбір обізнаних про роботу системи наступників. Однак звичний "турборежим" зволікань не терпить, як і роздумів", — зазначає він.

Разом з тим, в публікації наголошується, що протягом останніх 7-и років при Арсені Авакові МВС залишалося єдиним злагоджено працюючим міністерством.

"І завдання нового міністра — продовжувати цей курс, зробивши основний акцент на слабкі ланки в загальній структурі системи. Важливо зробити кутом атаки проблемні місця, провести детальний аналіз і точково скорегувати механізм в окремо взятих місцях. Це ювелірна і крафтова робота, в процесі якої потрібно відшліфувати і не руйнувати те, що є", — йдеться в статті.

При цьому автор підкреслює: "Так чи варто було міняти міністра, якщо колишній, збудований ним курс, був такий хороший, а МВС досягло таких успіхів під його керівництвом? Адже, презентувавши старі проекти, влада фактично задекларувала всі старі проекти як перспективні і потрібні. Може варто попросити повернутися того хто їх придумав? Адже, як то кажуть, обіцяти — не означає одружитися. І те, що Монастирський презентував напрацювання Авакова, ще не гарантія, що він зможе так само ефективно їх втілювати", — підсумував він.