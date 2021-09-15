Провокация в Керченском проливе планировалась Порошенко за год до выборов с целью их срыва, – Деркач

Инцидент в Керченском проливе осенью 2018 года был провокацией за которой стоял тогдашний Президент Украины Петр Порошенко. Ее целью было введение чрезвычайного положения и отмена выборов. Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач в интервью журналистам, передают "Украинские новости".

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"Только осенью 2018 года он (Порошенко — прим.ред) понял, что выборы пойдут не в его пользу. Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы", — отмечает Деркач.

По словам Андрея Деркача, провокацию планировалось повторить еще раз.

"Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение и повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов. Но, благо, на тот момент министр МВД Арсен Аваков, не решился взять на себя ответственность за действия гетьмана. И эта история не сложилась", — сообщает нардеп.

25 ноября 2018 года корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Все 24 члена украинских экипажей были арестованы российскими властями, 6 из них получили ранения. 26 ноября 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения сроком на 60 суток.