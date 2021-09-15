Провокація в Керченській протоці планувалася Порошенком за рік до виборів з метою їх зриву, – Деркач

Інцидент в Керченській протоці восени 2018 року був провокацією за якою стояв тодішній Президент України Петро Порошенко. Її метою було введення надзвичайного стану та скасування виборів. Про це повідомив народний депутат Андрій Деркач в інтерв'ю журналістам, передають "Українські новини".

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"Тільки восени 2018 року він (Порошенко — прим.ред) зрозумів, що вибори підуть не на його користь. Тоді й з'явилися історії з провокаціями в Керченській протоці, щоб ввести надзвичайний стан і скасувати вибори", — зазначає Деркач.

За словами Андрія Деркача, провокацію планувалося повторити ще раз.

"Цю інформацію озвучу вперше: в грудні 2018-го року Петро Олексійович планував послати ще раз три прикордонні кораблі з кореспондентом СNN в ту ж Керченську протоку, щоб спровокувати конфлікт і на цьому грунті ввести надзвичайний стан і почекати з виборами, а також заробити політичні бали у зовнішніх кураторів. Але, благо, на той момент міністр МВС Арсен Аваков, не наважився взяти на себе відповідальність за дії гетьмана. І ця історія не склалася ", — повідомляє нардеп.

25 листопада 2018 року кораблі Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії затримали кораблі Військово-морських сил України, які намагалися пройти з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. Всі 24 члени українських екіпажів були заарештовані російською владою, 6 з них отримали поранення. 26 листопада 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ про введення військового стану строком на 60 діб.