"Морду не сможете начистить": в "ОПЗЖ" пожаловались на неузнаваемость депутатов и вспомнили Шуфрича
Соратник Медведчука Олег Волошин посетовал на то, что народными депутатами стали люди, которые вчера "торговали на рынке овощами".
Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Олег Волошин пожаловался на низкий уровень узнаваемости парламентариев Верховной Рады IX созыва. Об этом соратник Виктора Медведчука заявил в ходе митинга своей политсилы.
Выступая на митинге, Олег Волошин указал на высокую узнаваемость нардепов от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича и Ильи Кивы.
Соратник Виктора Медведчука также пожаловался, что украинцы не знают в лицо большинство нынешних народных депутатов и при необходимости не могут "начистить им морду".
"Вот эти вчерашние, которые торговали на рынке овощами, сегодня они народными депутатами стали и пытаются набить карманы. Потому что понимают, что они — никто. И знаете, что самое интересное? Если вы захотите их даже побить — вы даже не сможете (это сделать — ред.)… Вы их в лицо не знаете… Вот Киву знают, Шуфрича знают. Многих знают десятилетиями… А этих товарищей никто не знал вчера, не знает сегодня, и не будет знать завтра. Вы даже морду им не сможете начистить за то, что они страну распродали", — эмоционально заявил Олег Волошин, выступая на митинге политсилы.
Избиения Нестора Шуфрича
Примечательно, что Олег Волошин указал на "высокую узнаваемость" Нестора Шуфрича, который неоднократно был участником публичных драк. В сентябре 2014 года Нестор Шуфрич со своим однопартийцем Николаем Скориком хотели дать в Одессе пресс-конференцию, а возле здания их дожидались сотни членов "Правого сектора" для проведения "мусорной люстрации".
Узнав про планы националистов, Нестор Шуфрич решил выступить в здании Одесской ОГА, после чего завязалась потасовка с представителями "Правого сектора", в ходе которой народный депутат получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Еще одна громкая драка с участием Нестора Шуфрича произошла в декабре 2018 года в зале Верховной Рады. Конфликт возник между Шуфричем и депутатом "Народного фронта" Юрием Березой из-за баннера с призывом отдать Виктора Медведчука под суд.
Нестор Шуфрич снял с трибуны плакат с надписью "Агента Путина Медведчука — под суд", после чего к нему подошел Юрий Береза, ударив его несколько раз в лицо.