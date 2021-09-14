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"Морду не сможете начистить": в "ОПЗЖ" пожаловались на неузнаваемость депутатов и вспомнили Шуфрича

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В "ОПЗЖ" пожаловались, что украинцы не могут избить нардепов
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Соратник Медведчука Олег Волошин посетовал на то, что народными депутатами стали люди, которые вчера "торговали на рынке овощами".

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Олег Волошин пожаловался на низкий уровень узнаваемости парламентариев Верховной Рады IX созыва. Об этом соратник Виктора Медведчука заявил в ходе митинга своей политсилы.

Выступая на митинге, Олег Волошин указал на высокую узнаваемость нардепов от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича и Ильи Кивы.

Соратник Виктора Медведчука также пожаловался, что украинцы не знают в лицо большинство нынешних народных депутатов и при необходимости не могут "начистить им морду".

"Вот эти вчерашние, которые торговали на рынке овощами, сегодня они народными депутатами стали и пытаются набить карманы. Потому что понимают, что они — никто. И знаете, что самое интересное? Если вы захотите их даже побить — вы даже не сможете (это сделать — ред.)… Вы их в лицо не знаете… Вот Киву знают, Шуфрича знают. Многих знают десятилетиями… А этих товарищей никто не знал вчера, не знает сегодня, и не будет знать завтра. Вы даже морду им не сможете начистить за то, что они страну распродали", — эмоционально заявил Олег Волошин, выступая на митинге политсилы.

Олег Волошин про узнаваемость и избиения народных депутатов

Избиения Нестора Шуфрича

Примечательно, что Олег Волошин указал на "высокую узнаваемость" Нестора Шуфрича, который неоднократно был участником публичных драк. В сентябре 2014 года Нестор Шуфрич со своим однопартийцем Николаем Скориком хотели дать в Одессе пресс-конференцию, а возле здания их дожидались сотни членов "Правого сектора" для проведения "мусорной люстрации".

Узнав про планы националистов, Нестор Шуфрич решил выступить в здании Одесской ОГА, после чего завязалась потасовка с представителями "Правого сектора", в ходе которой народный депутат получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Нестора Шуфрича избили в Одессе

Еще одна громкая драка с участием Нестора Шуфрича произошла в декабре 2018 года в зале Верховной Рады. Конфликт возник между Шуфричем и депутатом "Народного фронта" Юрием Березой из-за баннера с призывом отдать Виктора Медведчука под суд.

Нестор Шуфрич снял с трибуны плакат с надписью "Агента Путина Медведчука — под суд", после чего к нему подошел Юрий Береза, ударив его несколько раз в лицо.

Нестора Шуфрича избили в Раде