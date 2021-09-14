"Морду не зможете начистити": в "ОПЗЖ" поскаржилися на невпізнання депутатів і згадали Шуфрича

Соратник Медведчука Олег Волошин поскаржився на те, що народними депутатами стали люди, які вчора "торгували на ринку овочами".

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа — За Життя" Олег Волошин поскаржився на низький рівень впізнаваності парламентаріїв Верховної Ради IX скликання. Про це соратник Віктора Медведчука заявив у ході мітингу своєї політсили.

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Виступаючи на мітингу, Олег Волошин вказав на високу впізнаваність нардепів від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та Іллі Киви.

Соратник Віктора Медведчука також поскаржився, що українці не знають в обличчя більшість нинішніх народних депутатів і за необхідності не зможуть "начистити їм морду".

"Ось ці вчорашні, які торгували на ринку овочами, сьогодні вони народними депутатами стали і намагаються набити кишені. Тому що розуміють, що вони — ніхто. І знаєте, що найцікавіше? Якщо ви захочете їх навіть побити — ви навіть не зможете (це зробити — ред.) ... Ви їх в обличчя не знаєте ... Ось Киву знають, Шуфрича знають. Багатьох знають десятиліттями ... А цих товаришів ніхто не знав вчора, не знає сьогодні, і не знатиме завтра. Ви навіть морду їм не зможете начистити за те, що вони країну розпродали", — емоційно заявив Олег Волошин, виступаючи на мітингу політсили.

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Побиття Нестора Шуфрича

Примітно, що Олег Волошин вказав на "високу впізнаваність" Нестора Шуфрича, який неодноразово був учасником публічних бійок. У вересні 2014 року Нестор Шуфрич зі своїм однопартійцем Миколою Скориком хотіли дати в Одесі пресконференцію, а біля будівлі їх чекали сотні членів "Правого сектору" для проведення "сміттєвої люстрації".

Дізнавшись про плани націоналістів, Нестор Шуфрич вирішив виступити в будівлі Одеської ОДА, після чого зав'язалася бійка з представниками "Правого сектору", у ході якої народний депутат отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

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Ще одна гучна бійка за участю Нестора Шуфрича сталася в грудні 2018 року в залі Верховної Ради. Конфлікт виник між Шуфричем і депутатом "Народного фронту" Юрієм Березою через банер із закликом віддати Віктора Медведчука під суд.

Нестор Шуфрич зняв з трибуни плакат з написом "Агента Путіна Медведчука — під суд", після чого до нього підійшов Юрій Береза, вдаривши його кілька разів в обличчя.