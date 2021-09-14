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"Морду не зможете начистити": в "ОПЗЖ" поскаржилися на невпізнання депутатів і згадали Шуфрича

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В "ОТЗЖ" поскаржилися, що українці не можуть побити нардепів
Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Соратник Медведчука Олег Волошин поскаржився на те, що народними депутатами стали люди, які вчора "торгували на ринку овочами".

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа — За Життя" Олег Волошин поскаржився на низький рівень впізнаваності парламентаріїв Верховної Ради IX скликання. Про це соратник Віктора Медведчука заявив у ході мітингу своєї політсили.

Виступаючи на мітингу, Олег Волошин вказав на високу впізнаваність нардепів від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та Іллі Киви.

Соратник Віктора Медведчука також поскаржився, що українці не знають в обличчя більшість нинішніх народних депутатів і за необхідності не зможуть "начистити їм морду".

"Ось ці вчорашні, які торгували на ринку овочами, сьогодні вони народними депутатами стали і намагаються набити кишені. Тому що розуміють, що вони — ніхто. І знаєте, що найцікавіше? Якщо ви захочете їх навіть побити — ви навіть не зможете (це зробити — ред.) ... Ви їх в обличчя не знаєте ... Ось Киву знають, Шуфрича знають. Багатьох знають десятиліттями ... А цих товаришів ніхто не знав вчора, не знає сьогодні, і не знатиме завтра. Ви навіть морду їм не зможете начистити за те, що вони країну розпродали", — емоційно заявив Олег Волошин, виступаючи на мітингу політсили.

Олег Волошин про впізнаваність і побиття народних депутатів

Побиття Нестора Шуфрича

Примітно, що Олег Волошин вказав на "високу впізнаваність" Нестора Шуфрича, який неодноразово був учасником публічних бійок. У вересні 2014 року Нестор Шуфрич зі своїм однопартійцем Миколою Скориком хотіли дати в Одесі пресконференцію, а біля будівлі їх чекали сотні членів "Правого сектору" для проведення "сміттєвої люстрації".

Дізнавшись про плани націоналістів, Нестор Шуфрич вирішив виступити в будівлі Одеської ОДА, після чого зав'язалася бійка з представниками "Правого сектору", у ході якої народний депутат отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

Нестора Шуфрича побили в Одесі

Ще одна гучна бійка за участю Нестора Шуфрича сталася в грудні 2018 року в залі Верховної Ради. Конфлікт виник між Шуфричем і депутатом "Народного фронту" Юрієм Березою через банер із закликом віддати Віктора Медведчука під суд.

Нестор Шуфрич зняв з трибуни плакат з написом "Агента Путіна Медведчука — під суд", після чого до нього підійшов Юрій Береза, вдаривши його кілька разів в обличчя.

Нестора Шуфрича побили в Раді