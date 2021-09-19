Порошенко в Днепре спрятался за спиной охраны от вопроса ветерана о коррупции, - блогер

Экс-президент Петр Порошенко скрылся в своей машине под прикрытием охраны после того, как с ним хотел поговорить ветеран АТО/ООС. Об этом написал в Facebook блоггер Михаил Шнайдер.

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Он также опубликовал видео инцидента.

"Мы можем увидеть, как после вчерашнего выступления в Днепре, охрана "Гетьмана" героически защитила его от всего-навсего одного АТОшника, который пытался задать ему простой вопрос – почему он пилил и делил за спинами армии?", — отметил Шнайдер.

Он добавил, что Порошенко, который якобы выступает за демократичность и прозрачность, скрылся от вопроса в авто, за что подвергся закидыванию помидорами со стороны присутствовавших активистов.