Порошенко в Дніпрі сховався за спиною охорони від питання ветерана про корупцію, - блогер

Екс-президент Петро Порошенко сховався у своїй машині під прикриттям охорони після того, як з ним хотів поговорити ветеран АТО/ООС. Про це написав у Facebook блогер Михайло Шнайдер.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Він також опублікував відео інциденту.

"Ми можемо побачити, як після вчорашнього виступу в Дніпрі, охорона "Гетьмана" героїчно захистила його від усього-на-всього одного АТОшника, який намагався поставити йому просте запитання — чому він пиляв і ділив за спинами армії?", — зазначив Шнайдер.

Він додав, що Порошенко, який нібито виступає за демократичність і прозорість, сховався від питання в авто, за що піддався закиданню помідорами з боку присутніх активістів.