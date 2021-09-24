На принадлежащей семье Добкина птицефабрике прошли обыски по делу о присвоении 34 млн грн госсредств, - СМИ

Подольская окружная прокуратура Киева и Департамент спецрасследований Нацполиции провели 10 обысков на одной из птицефабрик ее филиалах в рамках дела о незаконном присвоении государственных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г. Киева.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Правоохранители подозревают должностных лиц птицефабрики в незаконном присвоении 34 млн грн из государственного бюджета. По мнению полиции, руководство предприятия пользовалось недостоверными документами для получения дотации на развитие животноводства.

16 млн грн наличных средств в ходе обысков были изъяты. Следствие считает, что это часть денег, присвоенных с помощью преступной схемы.

Как сообщает Телеграф, речь идет о Владимир-Волынской птицефабрике.

Ранее политик Михаил Добкин сообщил, что акциями Владимир-Волынской птицефабрики владеет его семья. В интервью в марте этого года он рассказал, что доходы от птицефабрики идут в том числе на спонсирование избирательной кампании на внеочередных выборах Харьковского городского головы.

"Это белые деньги, из которых заплатили налоги. Мне хватает", — подчеркнул тогда Добкин.