На птахофабриці, що належить родині Добкіна, пройшли обшуки у справі про присвоєння 34 млн грн держкоштів, — ЗМІ

Подільська окружна прокуратура Києва і Департамент спецрозслідувань Нацполіції провели 10 обшуків на Володимир-Волинській птахофабриці та її філіях в рамках справи про незаконне привласнення державних коштів. Про це повідомила пресслужба прокуратури м. Києва.

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Правоохоронці підозрюють посадових осіб птахофабрики в незаконному привласненні 34 млн грн з державного бюджету. На думку поліції, керівництво підприємства користувалося недостовірними документами для отримання дотації на розвиток тваринництва.

16 млн грн готівки в ході обшуків були вилучені. Слідство вважає, що це частина грошей, привласнених за допомогою злочинної схеми.

Як повідомляє Телеграф, мова йде про Володимир-Волинську птахофабрику.

Раніше політик Михайло Добкін повідомив, що акціями Володимир-Волинської птахофабрики володіє його родина. В інтерв'ю в березні цього року він розповів, що доходи від птахофабрики йдуть у тому числі на спонсорування виборчої кампанії на позачергових виборах Харківського міського голови.

"Це білі гроші, з яких заплатили податки. Мені вистачає", — підкреслив тоді Добкін.