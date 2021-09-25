"Добро с кулаками". Кулеба заявил, что у ООН не хватает смелости выступить против России

Министр иностранных дел дал оценку 76-й сессии Генассамблее ООН, а также выступлению Владимира Зеленского.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у ООН пока не хватает смелости бросить вызов России. Об этом написал министр в своем блоге для Укринформа.

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В блоге Кулеба оценил 76-ю Генассамблею ООН, а также речь президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Кулебы, бороться с изменениями климата в некоторой степени легче, чем "занять четкую позицию по отношению силовой смены границ". Министр пишет, что война против изменений климата достаточно удобна, так как не может "дать сдачи".

"А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН. На это смелости у ООН пока не хватает. Но мы работаем над тем, чтобы ее стимулировать", – написал Кулеба.

Министр считает, что ООН нуждается в изменениях, и выступление Зеленского показало, что Украина является движущей силой этих изменений. Доказательством таких изменений, Кулеба называет саммит Крымской платформы.

"Жесткая риторика президента только закрепляет свершившийся факт: Украина перешла к проактивной международной политике", – добавил Кулеба.

Кулеба также подчеркнул, что ООН "проспала" учредительный саммит Крымской платформы, в рамках которого "47 государств и международных организаций призвали Россию вернуть Украина оккупированный Крым".

Министр также привел в своем блоге цитату Станислава Куняева, который писал, что "добро должно быть с кулаками".

"Президент (в своей речи, – ред.) призвал именно к этому: ООН проснуться и стать "добром с кулаками", – подытожил Кулеба.

Отметим, что иностранные СМИ, в том числе международное информагентство Associated Press выпустило статью о выступлении Зеленского на Генассамблее ООН. Издание акцентировало внимание на том, что президент Украины сравнил ООН с "супергероем на пенсии".

Издание написало, что по словам Зеленского, международные кризисы, такие как загрязнение воздуха, изменение климата, бедность и голов, не получили адекватную глобальную помощь со стороны ООН.

"Мир просто бросает все эти несчастья в большую сумку, которая уже трещит по швам. ООН похожа на супергероя на пенсии, который давно забыл, какими великим он был когда-то", – приводит слова Зеленского AP.