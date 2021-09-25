"Добро з кулаками". Кулеба заявив, що у ООН не вистачає сміливості виступити проти Росії

Міністр закордонних справ дав оцінку 76-й сесії Генасамблеї ООН, а також виступу Володимира Зеленського.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у ООН поки не вистачає сміливості кинути виклик Росії. Про це написав міністр у своєму блозі для Укрінформу.

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У блозі Кулеба оцінив 76-у Генасамблеї ООН, а також промову президента України Володимира Зеленського.

За словами Кулеби, боротися зі змінами клімату в деякій мірі легше, ніж "зайняти чітку позицію по відношенню силової зміни кордонів". Міністр пише, що війна проти змін клімату досить зручна, так як не може "дати здачі".

"А ось для чіткої позиції по Криму потрібно мати сміливість кинути виклик цілком конкретному постійному члену Ради Безпеки ООН. На це сміливості у ООН поки не вистачає. Але ми працюємо над тим, щоб її стимулювати", — написав Кулеба.

Міністр вважає, що ООН потребує змін, і виступ Зеленського показав, що Україна є рушійною силою цих змін. Доказом таких змін, Кулеба називає саміт Кримської платформи.

"Жорстка риторика президента тільки закріплює доконаний факт: Україна перейшла до проактивної міжнародної політики", — додав Кулеба.

Кулеба також підкреслив, що ООН "проспала" установчий саміт Кримської платформи, в рамках якого "47 держав і міжнародних організацій закликали Росію повернути Україні окупований Крим".

Міністр також навів у своєму блозі цитату Станіслава Куняєва, який писав, що "добро повинно бути з кулаками".

"Президент (в своїй промові, — ред.) закликав саме до цього: ООН прокинутися і стати "добром з кулаками", — підсумував Кулеба.

Відзначимо, що іноземні ЗМІ, в тому числі міжнародне інформагентство Associated Press випустило статтю про виступ Зеленського на Генасамблеї ООН. Видання акцентувало увагу на тому, що президент України порівняв ООН з "супергероєм на пенсії".

Видання написало, що за словами Зеленського, міжнародні кризи, такі як забруднення повітря, зміна клімату, бідність і голод, не отримали адекватну глобальну допомогу з боку ООН.

"Світ просто кидає всі ці нещастя у велику сумку, яка вже тріщить по швах. ООН схожа на супергероя на пенсії, який давно забув, яким великим він був колись", — наводить слова Зеленського AP.