"Пухлый конверт за публикацию компромата": политэксперт выложил в сеть новое видео о нардепе Леросе

Народный депутат Гео Лерос получал деньги не только за поджог собственного авто и публикацию компромата на кандидата в мэры. Выступление в Верховной Раде в сентябре 2020 года, на котором Лерос обнародовал записи разговоров, также было постановкой. Об этом говорится в видео, которое выложил политический эксперт Михаил Шнайдер, передает "УНИАН".

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"Друзья, сегодня всплыло очень интересное видео с приключениями нашего знаменитого "борца с коррупцией и коррупционерами" Гео Лероса. На котором он получает очередное задание и, конечно же, пухлый конверт с наличными. Просто смотрите и наслаждайтесь", — комментирует он.

Как пишет "УНИАН", на видео есть фрагменты, записанные в одном из офисных центров столицы. Гео Лерос общается с неизвестным собеседником, который ставит народному депутату задачи. В частности, неизвестный учит Лероса, как надо представить в Верховной Раде аудиозапись разговоров между депутатом Николаем Тищенко и бизнесменом Денисом Комарницким. Он советует заявить, что запись передал сотрудник СБУ.

За выполнение этого задания, утверждают журналисты, Лерос получает 20 тыс. долларов, после чего с трибуны Верховной Рады почти слово-в-слово повторяет то, что ему поручил заказчик.

Напомним, ранее СМИ публиковали видео, которое указывает на причастность Гео Лероса к поджогу собственного автомобиля и получение "компенсации" за нее.