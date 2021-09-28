"Пухкий конверт за публікацію компромату": політексперт виклав в мережу нове відео про нардепа Лероса

Народний депутат Гео Лерос отримував гроші не тільки за підпал власного авто і публікацію компромату на кандидата в мери. Виступ у Верховній Раді у вересні 2020 року, на якому Лерос оприлюднив записи розмов, також був постановкою. Про це йдеться у відео, яке виклав політичний експерт Михайло Шнайдер, передає "УНІАН".

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"Друзі, сьогодні спливло дуже цікаве відео з пригодами нашого знаменитого "борця з корупцією і корупціонерами" Гео Леросом. На якому він отримує чергове завдання і, звичайно ж, пухкий конверт з готівкою. Просто дивіться і насолоджуйтеся", — коментує він.

Як пише "УНІАН", на відео є фрагменти, записані в одному з офісних центрів столиці. Гео Лерос спілкується з невідомим співрозмовником, який ставить народному депутату завдання. Зокрема, невідомий вчить Лероса, як треба представити у Верховній Раді аудіозапис розмов між депутатом Миколою Тищенком та бізнесменом Денисом Комарницьким. Він радить заявити, що запис передав співробітник СБУ.

За виконання цього завдання, стверджують журналісти, Лерос отримує 20 тис. доларів, після чого з трибуни Верховної Ради майже слово-в-слово повторює те, що йому доручив замовник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ публікували відео, яке вказує на причетність Гео Лероса до підпалу власного автомобіля й отримання "компенсації" за це.