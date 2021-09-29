Через месяц после обысков: мэр Запорожья Владимир Буряк решил уйти в отставку

Градоначальник заверил, что не планирует покидать город или уходить из политики. Причиной отставки Буряк назвал состояние здоровья.

Мэр Запорожья Владимир Буряк решил добровольно подать в отставку по состоянию здоровья. Об этом чиновник сообщил на своей официальной странице в Facebook.

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По словам Владимира Буряка, о решении уйти в отставку он сообщил во время сегодняшней сессии Запорожского горсовета.

Городской голова Запорожья напомнил, что уже трижды оказывался на операционном столе, и поэтому медики рекомендовали ему поберечь свое здоровье.

"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", — добавил Владимир Буряк в Facebook.

Мэр Запорожья также заверил, что после отставки не планирует уезжать из города и уходить из политики.

[ + – ] Мэр Запорожья Владимир Буряк уходит в отставку

В августе в Запорожском горсовете, в том числе в кабинете мэра Владимира Буряка, проходили обыски. Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

После обысков Буряк заявил о давлении на него "с целью захватить власть в городе и завладеть его ресурсами". Мэр Запорожья утверждал, что городские головы столкнулись с беспрецедентным давлением, "которого не было даже со времен Януковича".

Также Фокус рассказывал, что в 2019 году мэра Запорожья Владимира Буряка вызывали на допрос в СБУ. Городской голова проходил по делу о государственной измене и подкупе избирателей в качестве свидетеля. Помимо этого, на допрос также вызывали еще нескольких запорожских чиновников.