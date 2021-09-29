Через місяць після обшуків: мер Запоріжжя Володимир Буряк вирішив піти у відставку

Градоначальник запевнив, що не планує залишати місто або йти з політики. Причиною відставки Буряк назвав стан здоров'я.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк вирішив добровільно подати у відставку за станом здоров'я. Про це чиновник повідомив на своїй офіційній сторінці в Facebook.

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За словами Володимира Буряка, про рішення піти у відставку він повідомив під час сьогоднішньої сесії Запорізької міськради.

Міський голова Запоріжжя нагадав, що вже тричі опинявся на операційному столі, і тому медики рекомендували йому поберегти своє здоров'я.

"Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. З огляду на те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще кілька обстежень", — додав Володимир Буряк у Facebook.

Мер Запоріжжя також запевнив, що після відставки не планує виїжджати з міста та йти з політики.

[ + – ] Мер Запоріжжя Володимир Буряк йде у відставку

У серпні в Запорізькій міськраді, у тому числі в кабінеті мера Володимира Буряка, проходили обшуки. Слідчі дії проводилися в межах відкритого кримінального провадження за ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Після обшуків Буряк заявив про тиск на нього "з метою захопити владу в місті та заволодіти його ресурсами". Мер Запоріжжя стверджував, що міські голови зіткнулися з безпрецедентним тиском, "якого не було навіть з часів Януковича".

Також Фокус розповідав, що у 2019 році мера Запоріжжя Володимира Буряка викликали на допит в СБУ. Міський голова проходив по справі про державну зраду та підкуп виборців у якості свідка. Крім цього, на допит також викликали ще кількох запорізьких чиновників.