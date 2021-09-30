ФГИ продолжает блокировать создание правомочных наблюдательных советов "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" — Smart Holding

Фонд государственного имущества на внеочередных собраниях АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" 21 сентября не поддержал проекты решений, призванные привести составы набсоветов энергокомпаний в соответствие с законодательством. Таким образом эти органы управления энергокомпаний остаются неправомочными, так как в их состав до сих пор не включены независимые члены, как того требует Закон Украины "Об акционерных обществах". Об этом говорится в заявлении акционера АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" компании SMART HOLDING (CYPRUS), передают "Украинские новости".

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В Smart Holding отмечают, что в результате таких действий Фонда менеджмент "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта" получил очередной карт-бланш на реализацию коррупционных схем, которые приводят к снижению инвестиционной привлекательности энергокомпаний.

"Руководители ФГИ, как мы можем убедиться, очередной раз сознательно пошли на нарушение украинских законов, сохранив неправомочные набсоветы. Логика этих действий, видимо, очень простая — сохранить максимально комфортные условия для нынешних топ-менеджеров энергокомпаний, которые реализовывают откровенно воровские схемы на этих харьковских предприятиях. Но и тот вор, кто воровал, и тот вор, кто покрывал. Не исключаю, что такими слаженными действиями чиновники и менеджмент пытаются выжать из компаний максимальную для себя выгоду накануне передачи пакетов акций в сферу управления Минэнерго. Это наносит колоссальный ущерб государству и другим акционерам. Напомню, что существующие набсоветы ранее максимально расширили полномочия действующего менеджмента акционерных обществ", — приводятся в сообщении слова директора по рискам и безопасности Smart Holding Ивана Герасимовича.

Напомним, что 28 апреля 2021 состоялись общие собрания акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", в ходе которых не были сформированы Наблюдательные советы акционерных обществ.

Согласно требованию части 4 статьи 53 Закона Украины "Об акционерных обществах", наблюдательный совет акционерного общества (в т.ч. публичного), в уставном капитале которого более 50 процентов акций принадлежит государству, должен состоять не менее чем на одну треть из независимых членов, при этом количество независимых членов не может составлять менее двух человек. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг" от 16.11.2017 № 2210-VIII требовал привести персональный состав наблюдательных советов в соответствие с этой нормой еще к 6 января 2019 года.

По данным издания "Наші Гроші" с начала текущего года "Харьковоблэнерго" закупило по данным системы "Прозорро" оборудование, материалы и услуги на сумму свыше 2,5 млрд грн. При этом, исходя из анализа тендерных процедур, в большинстве случаев цены закупок в среднем на 30-40% превышали рыночные.

В феврале этого года областная прокуратура провела обыски в административных зданиях "Харьковоблэнерго". По данным надзорного ведомства, обыски проводились в рамках расследования фактов злоупотребления служебным положением менеджментом компании, повлекшим убытки. Речь, в частности, шла об умышленном занижении объемов потребления электроэнергии для отдельных предприятий в рамках договоренностей. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц) УК.