ФДМ продовжує блокувати створення правомочних наглядових рад "Харківобленерго" та "Харківенергозбут" — Smart Holding

Фонд державного майна на позачергових зборах АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Харківенергозбут" 21 вересня не підтримав проєкти рішень, покликані привести склади наглядових рад енергокомпаній у відповідність до законодавства. Таким чином ці органи управління енергокомпаній залишаються неправомочними, оскільки в їх склад дотепер не включені незалежні члени, як того вимагає Закон України "Про акціонерні товариства". Про це йдеться в заяві акціонера АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Харківенергозбут" компанії SMART HOLDING (CYPRUS), передають "Українські новини".

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В Smart Holding відзначають, що в результаті таких дій Фонду менеджмент "Харківобленерго" та "Харківенергозбуту" отримав черговий карт-бланш на реалізацію корупційних схем, які призводять до зниження інвестиційної привабливості енергокомпаній.

"Керівники ФДМ, як ми можемо переконатися, черговий раз свідомо пішли на порушення українських законів, зберігши неправомочні наглядові ради. Логіка цих дій, мабуть, дуже проста — зберегти максимально комфортні умови для нинішніх топменеджерів енергокомпаній, які реалізовують відверто злодійські схеми на цих харківських підприємствах. Але і той злодій, хто крав, і той злодій, хто покривав. Не виключаю, що такими злагодженими діями чиновники та менеджмент намагаються вичавити з компаній максимальну для себе вигоду напередодні передачі пакетів акцій у сферу управління Міненерго. Це завдає колосальної шкоди державі та іншим акціонерам. Нагадаю, що існуючі наглядові ради раніше максимально розширили повноваження чинного менеджменту акціонерних товариств", — наводяться в повідомленні слова директора по ризиках і безпеки Smart Holding Івана Герасимовича.

Нагадаємо, що 28 квітня 2021 відбулися загальні збори акціонерів АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Харківенергозбут", в ході яких не були сформовані Наглядові ради акціонерних товариств.

Згідно з вимогою частини 4 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства", наглядову раду акціонерного товариства (в т.ч. публічного), в статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій належить державі, повинен складатися не менше ніж на одну третину з незалежних членів, при цьому кількість незалежних членів не може становити менш як двоє осіб. Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16.11.2017 № 2210-VIII вимагав привести персональний склад наглядових рад у відповідність з цією нормою ще до 6 січня 2019 року.

За даними видання "Наші Гроші" з початку поточного року "Харківобленерго" закупило за даними системи "Прозорро" обладнання, матеріали та послуги на суму понад 2,5 млрд грн. При цьому, виходячи з аналізу тендерних процедур, в більшості випадків ціни закупівель в середньому на 30-40% перевищували ринкові.

У лютому цього року обласна прокуратура провела обшуки в адміністративних будівлях "Харківобленерго". За даними наглядового відомства, обшуки проводилися в рамках розслідування фактів зловживання службовим становищем менеджментом компанії, що спричинило збитки. Мова, зокрема, йшла про навмисне заниження обсягів споживання електроенергії для окремих підприємств в рамках домовленостей. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) КК.