Депутат Чернев рассказал, как Дия City сделает Украину мировым IT-лидером

В случае успешной реализации проекта Дия City, Украина может стать самой благоприятной средой для развития IT в Центральной и Восточной Европе. Об этом в своей колонке для Atlantic Council написал Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации и основной автор законопроекта о Дия City.

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По его словам, доля IT-индустрии в украинском ВВП растет с каждым годом, но недостаточность регулирования создает стимулы для IT-компаний оставаться в тени.

Дия City, в свою очередь, предлагает выгодные условия налогообложения, защиту прав интеллектуальной собственности и упрощенный доступ к инвестициям, что поощрит украинские IT-компании работать "в белую". В то же время, государственный бюджет сможет получить новые поступления за счет увеличения налогооблагаемой базы. Таким образом, Украина станет более конкурентоспособной на мировом рынке.

"Забегая вперед, Украина должна создать среду, которая способна привлечь больше инвесторов в технологический сектор", – пишет Чернев.

Сейчас Украина есть довольно рискованной для IT-компаний, учитывая постоянные нарушения верховенства права и нестабильный бизнес-климат. Изменение этой тенденции является приоритетом для Минцифры и проекта Дия City.

Аутсорсинговые IT-компании также страдают от непрозрачности украинского бизнеса, ведь, как правило, большинство крупных компаний зарегистрированы как сеть физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Учитывая эти вопросы, Дия City стремится создать надлежащие правовые условия, включая защиту от незаконных действий со стороны правоохранительных органов Украины и усиленную защиту прав интеллектуальной собственности.

Инвесторы будут защищены благодаря внедрению некоторых элементов английского права, которые сейчас являются лучшими юридическими инструментами в современной IT-индустрии.

"Учитывая надлежащую правовую и бизнес базу, украинский IT-сектор имеет ряд конкурентных преимуществ. IT-индустрия страны сильно и стабильно растет, но еще не перегрелась и в перспективе будет продолжать показывать высокие результаты", –добавляет Чернев.

По его словам, украинская власть должна обеспечить рост рынка IT-продуктов в стране, стимулировать IT-компании оставаться в стране и стимулировать заход новых инвесторов на рынок. Чтобы Украина имела одну из самых развитых экономик мира, ей необходимо увеличить долю технологического сектора в ВВП страны.

По мнению Чернева, Украина имеет ряд краткосрочных целей, которые могут способствовать диджитализации страны. Прежде всего, стране нужно улучшать физическую инфраструктуру, например, предоставить доступ к интернету всем населенным пунктам.

Кроме этого, важно повышать цифровую грамотность, ведь большинство государственных сервисов уже и так есть в телефоне. Они заменили бесконечные очереди и бюрократию в большинстве госорганов.

"Теперь Украина должна расширить сферу диджитализации, чтобы охватить внутреннее взаимодействие между различными государственными учреждениями. Это должно включать унификацию государственных реестров и улучшение обмена информацией между государственными органами", – добавляет Чернев.

В частности, диджитализация должна привести к искоренению бумажных документов.

"Большой процесс диджитализации в Украине уже идет. Темпы и интенсивность этой тенденции будут определять будущую траекторию страны. В случае оптимизации, диджитализация потенциально может кардинально повысить уровень жизни всех украинцев", – заключает Чернев.

Напомним, Дия City – это специальный правовой режим, нацеленный на создание более комфортных налоговых и других условий для IT-индустрии. Согласно прогнозам, благодаря Дия City доходы отрасли могут увеличиться с 6 млрд долларов до 16,5 млрд долларов к 2025 году.