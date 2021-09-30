Депутат Чернєв розповів, як Дія City зробить Україну світовим ІТ-лідером

У разі успішної реалізації проєкту Дія City, Україна може стати найсприятливішим середовищем для розвитку ІТ в Центральній та Східній Європі. Про це в своїй колонці для Atlantic Council написав Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та основний автор законопроєкту про Дія City.

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За його словами, частка ІТ-індустрії в українському ВВП зростає з кожним роком, але недостатність регулювання створює стимули для ІТ-компаній залишатись в тіні.

Дія City, в свою чергу, пропонує вигідні умови оподаткування, захист прав інтелектуальної власності та спрощений доступ до інвестицій, що заохотить українські ІТ-компанії працювати "в білу". Водночас, державний бюджет зможе отримати нові надходження за рахунок збільшення оподатковуваної бази. Таким чином, Україна стане більш конкурентоспроможною на світовому ринку.

"Забігаючи вперед, Україна повинна створити середовище, здатне залучити більше інвесторів у технологічний сектор", – пише Чернєв.

Наразі Україна є доволі ризиковою для ІТ-компаній з огляду на постійні порушення верховенства права та нестабільний бізнес-клімат. Зміна цієї тенденції є пріоритетом для Мінцифри та проєкту Дія City.

Аутсорсингові ІТ-компанії також потерпають від непрозорості українського бізнесу, адже, зазвичай, більшість великих компаній зареєстровані як мережа фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Враховуючи ці питання, Дія City прагне створити належні правові умови, включаючи захист від незаконних дій з боку правоохоронних органів України та посилений захист прав інтелектуальної власності.

Інвестори будуть захищені завдяки впровадженню деяких елементів англійського права, які наразі є найкращими юридичними інструментами в сучасній ІТ-індустрії.

"Враховуючи належну правову та бізнес базу, український ІТ-сектор має ряд конкурентних переваг. ІТ-індустрія країни сильно та стабільно зростає, але ще не перегрілась і в перспективі буде продовжувати показувати високі результати", – додає Чернєв.

За його словами, українська влада має забезпечити ріст ринку ІТ-продуктів у країні, стимулювати ІТ-компанії залишатись в країні та стимулювати захід нових інвесторів на ринок. Щоб Україна мала одну з найрозвиненіших економік світу, їй необхідно збільшити частку технологічного сектору у ВВП країни.

На думку Чернєва, Україна має ряд короткострокових цілей, які можуть сприяти діджиталізації країни. Перш за все, країні треба покращувати фізичну інфраструктуру, наприклад, надати доступ до інтернету всім населеним пунктам.

Окрім цього, важливо підвищувати цифрову грамотність, адже більшість державних сервісів вже і так є в телефоні. Вони замінили нескінченні черги та бюрократію в більшості держорганах.

"Тепер Україна має розширити сферу діджиталізації, щоб охопити внутрішню взаємодію між різними державними установами. Це має включати уніфікацію державних реєстрів та покращення обміну інформацією між державними органами", – додає Чернєв.

Зокрема, діджиталізація має призвести до викорінення паперових документів.

"Великий процес діджиталізації в Україні вже триває. Темпи та інтенсивність цієї тенденції визначатимуть майбутню траєкторію країни. У разі оптимізації, діджиталізація потенційно може кардинально підвищити рівень життя всіх українців", – підсумовує Чернєв.

Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий режим, який має на меті створити більш комфортні податкові та інші умови для ІТ-індустрії. Згідно з прогнозами, завдяки Дія City доходи галузі можуть збільшитись з 6 млрд доларів до 16,5 млрд доларів до 2025 року.