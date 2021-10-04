В Николаевской области начинается проверка состояния здоровья граждан, пострадавших от токсичных отходов НГЗ - активисты

Общественная организация "Стоп шлам" начинает массовое исследование состояния здоровья людей, пострадавших от отходов производства Николаевского глиноземного завода – красного шлама. Об этом сообщил глава организации Василий Орел на пресс-конференции, посвященной данной теме

Как рассказал участвовавший в мероприятии судебный эксперт Евгений Юрченко, уже проведена экспертиза волос жителей окрестностей шламохранилищ НГЗ, в результате которых в организмах людей было обнаружено избыточное содержание целого ряда элементов, вызывающих рак и другие болезни.

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Присутствовавший на пресс-конференции глава Исследовательского комитета Украинского союза клинической онкологии Вячеслав Копецкий подтвердил, что найденные в организмах жителей Николаевской области хром, кадмий, берилий и никель вызывают рак легких, титан – вызывает рак кожи, галий – вызывает рак легких, мочевого пузыря и кожи.

"Проведенное исследование – это стартовый этап. Учитывая воздействие красного шлама на здоровье людей, пострадавшим может оказаться фактически любой житель Николаевской области. Чтобы выяснить это, нужно всего лишь сдать волосы на анализ, который делается достаточно быстро, и можно будет убедиться в том, существует ли накопление в организме элементов, находящихся в красном шламе. Если обнаруживаются алюминий и хром, как это было в исследованиях волос людей, живущих в окрестностях шламохранилищ, то причина будет очевидна, поскольку в Николаевской области других источников загрязнения окружающей среды нет", – заявил на пресс-конференции адвокат ОО "Стоп шлам" Артемий Воробьев.

По его словам, сдать волосы на экспертизу может любой житель Николаевской области.

Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп Шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации для жителей города. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд гривен николаевцам, присоединившимся к иску, сообщает организация.