У Миколаївській області починається перевірка стану здоров'я громадян, які постраждали від токсичних відходів МГЗ — активісти

Громадська організація "Стоп шлам" починає масове дослідження стану здоров'я людей, постраждалих від відходів виробництва Миколаївського глиноземного заводу — червоного шламу. Про це повідомив глава організації Василь Орел на пресконференції, присвяченій цій темі

Як розповів після участі в заході судовий експерт Євген Юрченко, вже проведена експертиза волосся жителів околиць шламосховищ МГЗ, у результаті яких в організмах людей було виявлено надмірний вміст цілої низки елементів, що викликають рак та інші хвороби.

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Присутній на пресконференції глава Дослідницького комітету Українського союзу клінічної онкології В'ячеслав Копецький підтвердив, що знайдені в організмах мешканців Миколаївської області хром, кадмій, берилій і нікель викликають рак легенів, титан викликає рак шкіри, галій викликає рак легенів, сечового міхура та шкіри .

"Проведене дослідження — це стартовий етап. З огляду на вплив червоного шламу на здоров'я людей, постраждалим може виявитися фактично будь-який житель Миколаївської області. Щоб з'ясувати це, потрібно всього лише здати волосся на аналіз, який робиться досить швидко, і можна буде переконатися в тому, чи існує накопичення в організмі елементів, що знаходяться в червоному шламі. Якщо виявляються алюміній і хром, як це було в дослідженнях волосся людей, які живуть в околицях шламосховищ, то причина буде очевидна, оскільки в Миколаївській області інших джерел забруднення навколишнього середовища немає", — заявив на пресконференції адвокат ГО "Стоп шлам" Артемій Воробйов.

За його словами, здати волосся на експертизу може будь-який житель Миколаївської області.

Нагадаємо, раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя та здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

У грудні 2020 року громадська організація "Стоп Шлам" подала позов про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд гривень моральної компенсації для жителів міста. У травні 2021 року Заводський районний суд задовольнив цей позов, постановивши виплатити 9,2 млрд гривень миколаївцям, які приєдналася до позову, повідомляє організація.