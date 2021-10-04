Борис Колесников объяснил, какой должна быть реальная децентрализация

Во время рабочей поездки в Донецкую область лидер партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" Борис Колесников, встречаясь с активами городов и сел, представляя руководителей местных партийных ячеек, еще раз напомнил о том, в чем суть реальной децентрализации и почему она так важна в процессе экономического роста страны, передает пресс-служба партии.

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"Есть вещи, которые во всем мире принадлежат центру: это оборона, безопасность, внешняя политика, а также инфраструктура национального и международного уровня. У нас же все построено по принципу: "вот вам расходы, а доходы сами найдете". Так не бывает. В мире все идет снизу-вверх".

Общаясь с местными активами, лидер партии подчеркивал важность силы профессиональной команды, в частности в том, что она состоит из представителей всех возрастов, а также в том, что залог успеха любой партии заключается в грамотной структуре. Такая команда сейчас необходима стране, так как в обществе назрел запрос на профессионалов.

"Наша задача — построить партию, начиная с низов. Этот процесс мы планируем полностью завершить за полгода. Мы открываем областные, районные и городские организации и хотим дойти до каждого избирательного участка. Наверное, самым ярким мировым примером построения партийной вертикали являются США", — отметил политик.

Партия "УКРАИНА – НАШ ДОМ" в Донецкой области открыла 11 местных ячеек.

Лидер партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" также отметил важность квалификации руководителей на местах: "5 предыдущих президентов дали подчинить себя системе. А система наша похожа на винегрет: осталось часть советской системы и вторая часть — неудачное копирование западного опыта. Важно понимать, что Западу принес успех институт местного самоуправления. Эту систему непременно нужно сносить и строить заново. Я считаю, что самое главное – золото партии – это руководители городских, районных и областных организаций".