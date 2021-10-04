Борис Колесніков пояснив, якою має бути реальна децентралізація

Під час робочої поїздки в Донецьку область лідер партії "УКРАЇНА – НАШ ДІМ" Борис Колесніков, зустрічаючись з активами міст і сіл, представляючи керівників місцевих партійних осередків, ще раз нагадав про те, в чому суть реальної децентралізації і чому вона така важлива в процесі економічного зростання країни, передає пресслужба партії.

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"Є речі, які в усьому світі належать центру: це оборона, безпека, зовнішня політика, а також інфраструктура національного і міжнародного рівня. У нас же все побудовано за принципом: "ось вам витрати, а доходи самі знайдете". Так не буває. У світі все йде знизу-вгору".

Спілкуючись з місцевими активами, лідер партії підкреслював важливість сили професійної команди, зокрема в тому, що вона складається з представників всіх вікових груп, а також в тому, що запорука успіху будь-якої партії полягає в грамотній структурі. Така команда зараз необхідна країні, так як в суспільстві назрів запит на професіоналів.

"Наше завдання — побудувати партію, починаючи з низів. Цей процес ми плануємо повністю завершити за півроку. Ми відкриваємо обласні, районні та міські організації і хочемо дійти до кожної виборчої дільниці. Напевно, найяскравішим світовим прикладом побудови партійної вертикалі є США", — зазначив політик.

Партія "УКРАЇНА – НАШ ДІМ" в Донецькій області відкрила 11 місцевих осередків.

Лідер партії також відзначив важливість кваліфікації керівників на місцях: "5 попередніх президентів дали підпорядкувати себе системі. А система наша схожа на вінегрет: залишилося частина радянської системи і друга частина — невдале копіювання західного досвіду. Важливо розуміти, що Заходу приніс успіх інститут місцевого самоврядування. Цю систему неодмінно потрібно зносити і будувати заново. Я вважаю, що найголовніше — золото партії — це керівники міських, районних і обласних організацій".