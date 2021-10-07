Артем Культенко может раскачивать фракцию "слуг" изнутри - СМИ

Информация ряда СМИ и телеграмм-каналов о том, что народный депутат и замглавы фракции "Слуга народа" Артем Культенко якобы собирает группу для дестабилизации ситуации в монобольшинстве в интересах олигарха Рината Ахметова, подтверждается, однако масштабы влияния Культенко во фракции слишком преувеличены. Об этом пишет издание "Комментарии"

Издание напоминает, что несколько дней назад ряд телеграмм-каналов опубликовали информацию, согласно которой в течение сентября Артем Культенко якобы вел переговоры с окружением самого богатого человека в Украине Рината Ахметова. Целью переговоров, как предполагается, могло быть формирование группы из нескольких депутатов, которые бы осуществляли мероприятия по дестабилизации монофракции изнутри.

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"По слухам, Культенко порядком утомили командные задачи, которые ставят перед "слугами" руководство партии и президент, и он решил если не задуматься о "сольной" карьере, то как минимум ускорить процесс зарабатывания денег через прямой лоббизм. В отличие от "слуг", которые напрямую ассоциируются с олигархом, "неприметный" и якобы лояльный к власти Культенко сможет продвигать не самые очевидные инициативы. Кроме того, в интересах Ахметова поддержание постоянных внутренних распрей в СН", — говорится в одном из сообщений.

Журналисты напомнили, что Артем Культенко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" под №51. СМИ и эксперты связывают его с несколькими группировками, которые контролировали МАФы в Киеве. В частности, речь идет о структурах, подконтрольных Андрею Холодову (также народный депутат от "Слуг", кум супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко), и Роману Солодкому. Ранее его попытки баллотироваться и в Киевсовет, и в Верховную раду успехом не увенчались. В его декларациях порядка $1 млн и 1 млн грн наличными, а также купленные по явно заниженным ценам Mercedes Benz и Range Rover, а из недвижимости — два земельных участка в селе Гора Бориспольского района и сразу два недостроенных дома на них, купленные также по заниженным ценам.

В публичную плоскость депутат попадает преимущественно из-за мелких скандалов, например, из-за участия в вечеринках нардепов во время карантина, за подачу странных запросов правоохранительным органам, либо из-за излишнего увлечения религией и пророссийскими взглядами (Культенко выпускник Киевской духовной семинарии, которая является структурным подразделением российской православной церкви в Украине).

Кроме того, пару месяцев назад, когда "слуги" ездили на фронт к бойцам АТО на передовую, Культенко, как рассказывают СМИ, "сбежал" в Святогорскую лавру, которая раньше принимала у себя на территории боевиков "ДНР" и склады их боеприпасов. Такие действия депутата вынудили экспертов предположить, что Культенко был завербован российскими спецслужбами, поскольку связь РПЦ и ФСБ является общим местом.

Ранее журнал "Новое время" уже фиксировал Культенко в группе так называемых "несогласных". Это около 10 депутатов, которые регулярно голосуют вразрез с позицией по принципиальным для партии "Слуга народа" гуманитарным вопросам. Группу "раскольников" называют группой Сергея Трофимова, экс-замглавы Офиса Президента . По данным телеграмм-каналов, именно Трофимов стал "посредником" между Культенко и Ахметовым, поскольку по "церковной линии" познакомил Культенко с Вадимом Новинским, младшим партнером олигарха.

"В кулуарах фамилию Культенко также называют в перечне тех, кто готов будет поддержать "сольную" политическую карьеру Дмитрия Разумкова после его отставки с поста спикера Верховной рады. Примечательно, что одним из ключевых спонсоров личного проекта Разумкова также называют Рината Ахметова", — говорится в статье.

В свою очередь источники издания во фракции "Слуга народа" уверены, что роль Культенко в масштабном "подрыве доверия" внутри фракции может быть сильно преувеличена авторами анонимных телеграмм-каналов. "Несмотря на видимую активность, его вес в партии нельзя сравнивать с главами комитетов или групп. А попытки лоббирования интересов олигарха через кулуарные интриги и несогласованные с руководством фракции законопроекты легко могут закончиться для списочника Культенко лишением депутатского мандата", — резюмирует издание.