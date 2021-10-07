Артем Культенко может раскачивать фракцию "слуг" изнутри - СМИ
Информация ряда СМИ и телеграмм-каналов о том, что народный депутат и замглавы фракции "Слуга народа" Артем Культенко якобы собирает группу для дестабилизации ситуации в монобольшинстве в интересах олигарха Рината Ахметова, подтверждается, однако масштабы влияния Культенко во фракции слишком преувеличены. Об этом пишет издание "Комментарии"
Издание напоминает, что несколько дней назад ряд телеграмм-каналов опубликовали информацию, согласно которой в течение сентября Артем Культенко якобы вел переговоры с окружением самого богатого человека в Украине Рината Ахметова. Целью переговоров, как предполагается, могло быть формирование группы из нескольких депутатов, которые бы осуществляли мероприятия по дестабилизации монофракции изнутри.
"По слухам, Культенко порядком утомили командные задачи, которые ставят перед "слугами" руководство партии и президент, и он решил если не задуматься о "сольной" карьере, то как минимум ускорить процесс зарабатывания денег через прямой лоббизм. В отличие от "слуг", которые напрямую ассоциируются с олигархом, "неприметный" и якобы лояльный к власти Культенко сможет продвигать не самые очевидные инициативы. Кроме того, в интересах Ахметова поддержание постоянных внутренних распрей в СН", — говорится в одном из сообщений.
Журналисты напомнили, что Артем Культенко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" под №51. СМИ и эксперты связывают его с несколькими группировками, которые контролировали МАФы в Киеве. В частности, речь идет о структурах, подконтрольных Андрею Холодову (также народный депутат от "Слуг", кум супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко), и Роману Солодкому. Ранее его попытки баллотироваться и в Киевсовет, и в Верховную раду успехом не увенчались. В его декларациях порядка $1 млн и 1 млн грн наличными, а также купленные по явно заниженным ценам Mercedes Benz и Range Rover, а из недвижимости — два земельных участка в селе Гора Бориспольского района и сразу два недостроенных дома на них, купленные также по заниженным ценам.
В публичную плоскость депутат попадает преимущественно из-за мелких скандалов, например, из-за участия в вечеринках нардепов во время карантина, за подачу странных запросов правоохранительным органам, либо из-за излишнего увлечения религией и пророссийскими взглядами (Культенко выпускник Киевской духовной семинарии, которая является структурным подразделением российской православной церкви в Украине).
Кроме того, пару месяцев назад, когда "слуги" ездили на фронт к бойцам АТО на передовую, Культенко, как рассказывают СМИ, "сбежал" в Святогорскую лавру, которая раньше принимала у себя на территории боевиков "ДНР" и склады их боеприпасов. Такие действия депутата вынудили экспертов предположить, что Культенко был завербован российскими спецслужбами, поскольку связь РПЦ и ФСБ является общим местом.
Ранее журнал "Новое время" уже фиксировал Культенко в группе так называемых "несогласных". Это около 10 депутатов, которые регулярно голосуют вразрез с позицией по принципиальным для партии "Слуга народа" гуманитарным вопросам. Группу "раскольников" называют группой Сергея Трофимова, экс-замглавы Офиса Президента . По данным телеграмм-каналов, именно Трофимов стал "посредником" между Культенко и Ахметовым, поскольку по "церковной линии" познакомил Культенко с Вадимом Новинским, младшим партнером олигарха.
"В кулуарах фамилию Культенко также называют в перечне тех, кто готов будет поддержать "сольную" политическую карьеру Дмитрия Разумкова после его отставки с поста спикера Верховной рады. Примечательно, что одним из ключевых спонсоров личного проекта Разумкова также называют Рината Ахметова", — говорится в статье.
В свою очередь источники издания во фракции "Слуга народа" уверены, что роль Культенко в масштабном "подрыве доверия" внутри фракции может быть сильно преувеличена авторами анонимных телеграмм-каналов. "Несмотря на видимую активность, его вес в партии нельзя сравнивать с главами комитетов или групп. А попытки лоббирования интересов олигарха через кулуарные интриги и несогласованные с руководством фракции законопроекты легко могут закончиться для списочника Культенко лишением депутатского мандата", — резюмирует издание.