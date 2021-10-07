Артем Культенко може розхитувати фракцію "слуг" ізсередини — ЗМІ

Інформація ряду ЗМІ і телеграм-каналів про те, що народний депутат і заступник голови фракції "Слуга народу" Артем Культенко нібито збирає групу для дестабілізації ситуації в монобільшості в інтересах олігарха Ріната Ахметова, підтверджується, проте масштаби впливу Культенка у фракції дуже перебільшені. Про це пише видання "Комментарии"

Видання нагадує, що кілька днів тому ряд телеграм-каналів опублікували інформацію, згідно з якою протягом вересня Артем Культенко нібито вів переговори з оточенням найбагатшої людини в Україні Ріната Ахметова. Метою переговорів, як передбачається, могло бути формування групи з декількох депутатів, які б здійснювали заходи щодо дестабілізації монофракції ізсередини.

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"З чуток, Культенка порядком втомили командні завдання, які ставлять перед "слугами" керівництво партії і президент, і він вирішив якщо не замислитися про "сольну" кар'єру, то як мінімум прискорити процес заробляння грошей через прямий лобізм. На відміну від "слуг", які безпосередньо асоціюються з олігархом, "непримітний" і нібито лояльний до влади Культенко зможе просувати не найбільш очевидні ініціативи. Крім того, в інтересах Ахметова підтримку постійних внутрішніх чвар у СН", — йдеться в одному з повідомлень.

Журналісти нагадали, що Артем Культенко пройшов до парламенту за списком партії "Слуга народу" під №51. ЗМІ та експерти пов'язують його з кількома угрупуваннями, які контролювали МАФи в Києві. Зокрема, мова про структури, підконтрольні Андрію Холодову (також народний депутат від "Слуг", кум подружжя Віктора Медведчука Оксани Марченко), і Роману Солодкому. Раніше його спроби балотуватися і в Київраду, і у Верховну раду успіхом не увінчалися. У його деклараціях близько $1 млн і 1 млн грн готівкою, а також куплені за явно заниженими цінами Mercedes Benz і Range Rover, а з нерухомості — дві земельні ділянки в селі Гора Бориспільського району і відразу два недобудованих будинки на них, придбані також за заниженими цінами.

У публічну площину депутат потрапляє переважно через дрібні скандали, наприклад, через участь у вечірках нардепів під час карантину, за подачу дивних запитів правоохоронним органам, або через надмірне захоплення релігією і проросійськими поглядами (Культенко випускник Київської духовної семінарії, яка є структурним підрозділом російської православної церкви в Україні).

Крім того, кілька місяців тому, коли "слуги" їздили на фронт до бійців АТО на передову, Культенко, як розповідають ЗМІ, "втік" у Святогірську лавру, яка раніше приймала в себе на території бойовиків "ДНР" і склади їхніх боєприпасів. Такі дії депутата змусили експертів припустити, що Культенко був завербований російськими спецслужбами, оскільки зв'язок РПЦ і ФСБ є загальним місцем.

Раніше журнал "Новое время" вже фіксував Культенка в групі так званих "незгодних". Це близько 10 депутатів, які регулярно голосують врозріз з позицією з принципових для партії "Слуга народу" гуманітарних питань. Групу "розкольників" називають групою Сергія Трофімова, ексзаступника голови Офісу Президента. За даними телеграм-каналів, саме Трофімов став "посередником" між Культенком і Ахметовим, оскільки по "церковній лінії" познайомив Культенка з Вадимом Новинським, молодшим партнером олігарха.

"У кулуарах прізвище Культенка також називають у переліку тих, хто готовий буде підтримати "сольну" політичну кар'єру Дмитра Разумкова після його відставки з поста спікера Верховної ради. Примітно, що одним з ключових спонсорів особистого проєкту Разумкова також називають Ріната Ахметова", — йдеться в статті.

У свою чергу джерела видання у фракції "Слуга народу" впевнені, що роль Культенка в масштабному "підриві довіри" всередині фракції може бути сильно перебільшена авторами анонімних телеграм-каналів. "Незважаючи на видиму активність, його вагу в партії не можна порівнювати з головами комітетів або груп. А спроби лобіювання інтересів олігарха через кулуарні інтриги і неузгоджені з керівництвом фракції законопроєкти легко можуть закінчитися для списочника Культенка позбавленням депутатського мандата", — резюмує видання.