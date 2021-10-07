Суд против НГЗ: адвокат считает, что у пострадавших от токсичных отходов есть все шансы на победу - СМИ

Судебная тяжба между пострадавшими от вредных отходов Николаевского глиноземного завода людей и руководством предприятия может завершиться уже в ближайшее время. Общественная организация "Стоп шлам ", подавшая коллективный иск к НГЗ, имеет все шансы на победу в апелляционной инстанции, сообщает Апостроф

Об этом в интервью "Апострофу" заявил адвокат юридической компании GRECO Артемий Воробьев, представляющий интересы пострадавших.

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Юрист напомнил, что в ноябре 2020 года 1279 пострадавших, объединившихся в организацию "Стоп шлам", подали иск к НГЗ, требуя компенсацию за вред, причиненный противоправным размещением и захоронением отходов красного шлама производства ООО "НГЗ".

"Решение первой инстанции было позитивным для организации и ее членов, заявленные исковые требования были удовлетворены в полном объеме, и теперь рассмотрение перешло в апелляционную инстанцию. Не исключено, что уже на ближайшем заседании, которое состоится в октябре, Апелляционный суд примет решение по сути спора ", – заявил он.

"У нас есть все юридические основания надеяться на положительный исход апелляционного рассмотрения иска для членов организации ", – добавил адвокат.

Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

Также экспертиза обнаружила в организмах лиц, проживающих возле шламохранилищ Николаевского глиноземного завода, избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора. В результатах исследования отмечается, что содержание алюминия в организме людей превышен, в некоторых случаях, в 5,5 раз, хрома – в десятки раз.