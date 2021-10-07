Суд проти МГЗ: адвокат вважає, що у постраждалих від токсичних відходів є всі шанси на перемогу - ЗМІ

Судова тяжба між постраждалими від шкідливих відходів Миколаївського глиноземного заводу людей і керівництвом підприємства може завершитися вже найближчим часом. Громадська організація "Стоп шлам", що подала колективний позов до МГЗ, має всі шанси на перемогу в апеляційній інстанції, повідомляє Апостроф

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив адвокат юридичної компанії GRECO Артемій Воробйов, який представляє інтереси потерпілих.

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Юрист нагадав, що в листопаді 2020 року 1279 постраждалих, які об'єдналися в організацію "Стоп шлам", подали позов до МГЗ, вимагаючи компенсацію за шкоду, заподіяну протиправним розміщенням і захороненням відходів червоного шламу виробництва ТОВ "МГЗ".

"Рішення першої інстанції було позитивним для організації та її членів, заявлені позовні вимоги були задоволені в повному обсязі, і тепер розгляд перейшов у апеляційну інстанцію. Не виключено, що вже на найближчому засіданні, яке відбудеться в жовтні, Апеляційний суд прийме рішення по суті суперечки", — заявив він.

"У нас є всі юридичні підстави сподіватися на позитивний результат апеляційного розгляду позову для членів організації", — додав адвокат.

Нагадаємо, раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, залізо, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

Також експертиза виявила в організмах осіб, які проживають біля шламосховищ Миколаївського глиноземного заводу, надмірний вміст алюмінію, хрому, свинцю, барію, стронцію і бору. У результатах дослідження наголошується, що зміст алюмінію в організмі людей перевищено, в деяких випадках, в 5,5 раза, хрому — в десятки разів.