Председатель Верховного суда Данишевская не будет претендовать на второй срок

Глава ВС является активным противником проводимой в Украине судебной реформы и не скрывает своей позиции.

Председатель Верховного суда (ВС) Валентина Данишевская объявила, что уходит в отставку. Помимо этого, она собирается завершить карьеру судьи. Об этом глава ВС сказала 8 октября на пленуме своего суда.

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Она предложила созвать 22 октября пленум ВС, на котором рассмотреть вопрос избрания нового председателя.

В ноябре истекает четырехлетняя каденция Данишевской в должности главы ВС.

Глава ВС не назвала причины своего решения.

Но в СМИ писали, что она является большим противником нынешней судебной реформы и всячески противостоит ей. В частности, она считает, что Этический совет, созданный для очистки Высшего совета правосудия (ВСП), "не должен иметь полномочий остановить правосудие в Украине". Она считает, что этот совет сначала должен помочь осуществить отбор кандидатов, а только потом "предложить некоторым членам ВСП пройти проверку или уволиться". Пленум ВС, проведенный под руководством Данишевской 8 октября, высказал сомнения в конституционности судебной реформы в целом.

Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин считает, что Данишевская пытается завалить судебную реформу, чтобы получить хорошую пенсию. Он поясняет, что у нее нет права на высокое пожизненное содержание судьи (150 тыс. грн в месяц), так как не хватает стажа. Но ВСП, несмотря на это, имеет право назначить ей такую пенсию. Однако пойти на это может только нынешний состав ВСП, поэтому, мол, Данишевская и стремиться продолжить его работу, вопреки реформе.

"Центр противодействия коррупции" – украинская общественная организация, созданная в 2012 году. На сайте ЦПК указаны такие источники его финансирования: правительство США, правительства стран ЕС, частные международные фонды, благотворительные пожертвования физических и юридических лиц.

Председателем ВС Валентина Данишевская была избрана 30 ноября 2017 года. Ранее она была судьей Арбитражного суда Запорожской области и директором благотворительной организации "Центр коммерческого права".

Родилась 23 марта 1957 года в Запорожье. В 1983 году окончила Одесский государственный университет им. И. Мечникова по специальности "Правоведение".

Данишевская неоднократно была участником рейтингов журнала Фокус: