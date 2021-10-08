Голова Верховного суду Данішевська не претендуватиме на другий термін

Глава ВС є активним противником проведеної в Україні судової реформи і не приховує своєї позиції.

Голова Верховного суду (ВС) Валентина Данішевська оголосила, що йде у відставку. Крім цього, вона збирається завершити кар'єру судді. Про це глава ВС сказала 8 жовтня на пленумі свого суду.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Вона запропонувала скликати 22 жовтня пленум ВС, на якому розглянути питання обрання нового голови.

У листопаді закінчується чотирирічна каденція Данішевської на посаді глави ВС.

Глава ВС не назвала причини свого рішення.

Але в ЗМІ писали, що вона є великим противником нинішньої судової реформи і всіляко протистоїть їй. Зокрема, вона вважає, що Етична рада, створена для очищення Вищої ради правосуддя (ВСП), "не повинна мати повноважень зупинити правосуддя в Україні". Вона вважає, що ця рада спочатку повинна допомогти здійснити відбір кандидатів, а тільки потім "запропонувати деяким членам ВСП пройти перевірку або звільнитися". Пленум ВС, проведений під керівництвом Данішевської 8 жовтня, висловив сумніви в конституційності судової реформи в цілому.

Глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін вважає, що Данішевська намагається зруйнувати судову реформу, щоб отримати хорошу пенсію. Він пояснює, що в неї немає права на високе довічне утримання судді (150 тис. грн на місяць), оскільки не вистачає стажу. Але ВСП, незважаючи на це, має право призначити їй таку пенсію. Однак піти на це може тільки нинішній склад ВСП, тому, мовляв, Данішевська і прагнути продовжити його роботу, всупереч реформі.

"Центр протидії корупції" — українська громадська організація, створена в 2012 році. На сайті ЦПК вказані такі джерела його фінансування: уряд США, уряди країн ЄС, приватні міжнародні фонди, благодійні пожертвування фізичних і юридичних осіб.

Головою ВС Валентина Данішевська була обрана 30 листопада 2017 року. Раніше вона була суддею Арбітражного суду Запорізької області та директором благодійної організації "Центр комерційного права".

Народилася 23 березня 1957 року в Запоріжжі. У 1983 році закінчила Одеський державний університет ім. І. Мечникова за фахом "Правознавство".

Данішевська неодноразово була учасником рейтингів журналу Фокус: