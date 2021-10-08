Николай Тищенко хочет заработать на энергоэффективности - СМИ

С точки зрения бизнес-интересов есть широкое поле для лоббирования — как получателей госпомощи, так и подрядчиков, сообщает delo.ua

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Народный депутат Николай Тищенко, который является членом комитета ВР по вопросам транспорта, возглавляет Закарпатскую ячейку партии "Слуга народа", а также может быть причастен к незаконному освоению средств на строительство Подольско-Воскресенского моста и попытке рейдерского захвата рынка "Столичный" в Киеве, теперь планирует заняться еще и вопросами энергоэффективности. Об этом пишет "УНИАН".

Недавно депутат заявил о создании соответствующего межфракционного объединения в парламенте. Формально планируют заниматься тарифами, реально — контролировать бюджетные потоки, которые выделяются на энергоэффективность, считают журналисты.

Издание напоминает, что в конце сентября Николай Тищенко и ряд других депутатов из разных фракций объявили в Раде о создании межфракционного объединения "Энергоэффективная Украина". Кроме Тищенко группу презентовали Алексей Кучеренко из БЮТ, Евгений Пивоваров и Анатолий Костюх от "Слуг", а также глава Госэнергоэффективности Валерий Безус. В интервью журналистам Тищенко заявил, что группа займется "снижением тарифов".

По мнению журналистов, причин, по которым Тищенко "вдруг" решил заняться вопросами энергоэффективности, несколько.

Первая — это кратное увеличение расходов на энергоэффективность в бюджете в 2022 году, а также планируемый рост издержек на это направление из средств налогоплательщиков в ближайшие 5 лет. В бюджете на 2022 год заложено финансирование энергоэффективных программ ("теплые кредиты" и прочие) на уровне 2,5 млрд грн, что, по данным СМИ, в 25 раз больше, чем в 2021 году. По данным Госэнергоэффективности, до 2026 года на это направление планируют потратить до 10 млрд грн, и это далеко не финальная цифра. "С точки зрения бизнес-интересов есть широкое поле для лоббирования — как получателей госпомощи, так и подрядчиков, которые могут осваивать различные проекты по утеплению школ, больниц и прочих госучреждений. Не говоря уже о целевых дотациях для конкретных регионов под такие программы", — говорится в статье.

Журналисты напоминают, что Тищенко, которого называют одним из "смотрящих" за Киевом, обвиняли в поддержке рейдеров рынка "Столичный", а также в том, что его семья зарабатывает на Подольско-Воскресенском мосту, поэтому тема энергоэффективности тоже может получить бизнес-развитие в интересах Тищенко.

Вторая причина — это необходимость "купировать" тематику повышения тарифов накануне нового отопительного сезона. "Несмотря на то, что Кабмину удалось достичь взаимопонимания с местными властями относительно стабильных тарифов на тепло до весны на фоне непредсказуемых колебаний цены на газ, вероятность "тарифных майданов" как на национальном, так и на региональном уровне все еще остается", — говорится в материале. Авторы допускают, что Тищенко поручили это направление в рамках смещения акцентов с высоких тарифов на необходимость снижать цифры в платежке через утепление стен в домах. "Это может означать, что у Банковой совсем все плохо с тематическими спикерами, способными нормально артикулировать один из наиболее важных для граждан вопрос", — отмечают авторы.