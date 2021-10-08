Микола Тищенко хоче заробити на енергоефективності — ЗМІ

З точки зору бізнес-інтересів є широке поле для лобіювання — як одержувачів держдопомоги, так і підрядників, повідомляє delo.ua.

Народний депутат Микола Тищенко, який є членом комітету ВР з питань транспорту, очолює Закарпатський осередок партії "Слуга народу", а також може бути причетний до незаконного освоєння коштів на будівництво Подільсько-Воскресенського моста і спроби рейдерського захоплення ринку "Столичний" у Києві, тепер планує зайнятися ще і питаннями енергоефективності. Про це пише "УНІАН".

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Нещодавно депутат заявив про створення відповідного міжфракційного об'єднання в парламенті. Формально планують займатися тарифами, реально — контролювати бюджетні потоки, які виділяються на енергоефективність, вважають журналісти.

Видання нагадує, що в кінці вересня Микола Тищенко та ряд інших депутатів з різних фракцій оголосили в Раді про створення міжфракційного об'єднання "Енергоефективна Україна". Крім Тищенка, групу презентували Олексій Кучеренко з БЮТ, Євген Пивоваров і Анатолій Костюх від "Слуг", а також глава Держенергоефективності Валерій Безус. В інтерв'ю журналістам Тищенко заявив, що група займеться "зниженням тарифів".

На думку журналістів, причин, через які Тищенко "раптом" вирішив зайнятися питаннями енергоефективності, кілька.

Перша — це кратне збільшення витрат на енергоефективність у бюджеті у 2022 році, а також плановане зростання витрат на цей напрямок з коштів платників податків у найближчі 5 років. У бюджеті на 2022 рік закладено фінансування енергоефективних програм ("теплі кредити" та інші) на рівні 2,5 млрд грн, що, за даними ЗМІ, у 25 разів більше, ніж у 2021 році. За даними Держенергоефективності, до 2026 року на цей напрямок планують витратити до 10 млрд грн, і це далеко не фінальна цифра. "З точки зору бізнес-інтересів є широке поле для лобіювання — як одержувачів держдопомоги, так і підрядників, які можуть освоювати різні проєкти з утеплення шкіл, лікарень та інших держустанов. Не кажучи вже про цільові дотації для конкретних регіонів під такі програми", — йдеться в статті.

Журналісти нагадують, що Тищенка, якого називають одним зі "смотрящих" за Києвом, звинувачували в підтримці рейдерів ринку "Столичний", а також у тому, що його сім'я заробляє на Подільсько-Воскресенському мосту, тому тема енергоефективності теж може отримати бізнес-розвиток в інтересах Тищенка.

Друга причина — це необхідність "купірувати" тематику підвищення тарифів напередодні нового опалювального сезону. "Незважаючи на те, що Кабміну вдалося досягти взаєморозуміння з місцевою владою щодо стабільних тарифів на тепло до весни на фоні непередбачуваних коливань ціни на газ, ймовірність "тарифних майданів" як на національному, так і на регіональному рівні все ще залишається", — йдеться в матеріалі. Автори припускають, що Тищенку доручили цей напрям у межах інших підходів з високих тарифів на необхідність знижувати цифри в платіжці через утеплення стін у будинках. "Це може означати, що в Банкової зовсім усе погано з тематичними спікерами, здатними нормально артикулювати одне з найбільш важливих для громадян питання", — зазначають автори.